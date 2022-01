Los casos de coronavirus aumentaron en el mundo más de un 50% la semana pasada

La cantidad de nuevas infecciones por coronavirus en la última semana aumentó en el mundo alrededor del 55% debido a la altamente contagiosa variante Ómicron, aunque la cantidad de muertes se mantuvo estable, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su informe semanal, el organismo de salud de la ONU señaló la noche de martes que hubo alrededor de 15 millones de nuevos casos de coronavirus la semana pasada y más de 43.000 muertes.

Todas las regiones del mundo informaron un aumento en los casos, excepto África, donde hubo una caída del 11%, dijo el organismo.

La semana pasada, la OMS notó un récord pandémico de 9,5 millones de nuevas infecciones en una sola semana, calificándolo de «tsunami» de la enfermedad.

La OMS dijo que la variante Ómicron, extremadamente contagiosa, continúa definiendo la pandemia a nivel mundial y que está desplazando a la variante Delta previamente dominante.

