Así lo expresó el director del Indec, Marco Lavagna, durante el lanzamiento del Comité Censal Provincial que se realizó en Casa de Gobierno junto al gobernador Gerardo Zamora. «Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede corregir», consideró.

Hoy 11:13 Este martes, desde Casa de Gobierno, se realizó el lanzamiento del Comité Censal Provincial con la presencia del titular del Indec Marco Lavagna, en un acto encabezado por el gobernador Gerardo Zamora. El primer mandatario provincial agradeció la presencia del funcionario y aseguró que la concreción del Censo Nacional 2022 -que se postergó por la pandemia- es importante «para tener nuestras estadísticas y no solo aportarlas a nivel nacional, sino para conocer la situación de los hogares, de las viviendas y de las familias y así tener una hoja de ruta en las políticas de Estado que debemos emprender como provincia». Por su parte, Lavagna consideró «central poder trabajar de manera coordinada y articulada entre Nación, provincias y municipios, así como con las ONG para tener un censo exitoso». «Los censos son el momento donde podemos tener una foto exacta de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y reconocernos en nuestras diferencias socioeconómicas, étnicas, entre otras», dijo. Agregó que «los censos permiten diagramar y planificar los próximos 10 años. Es información muy estructural, el marco de referencia principal (…) siempre repito que lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede corregir. «Todos los desafíos que tenemos necesitan información, y el censo es el momento donde esa información estructural se pone en evidencia», expresó. Lavagna destacó finalmente la particularidad de que este censo sea bimodal, pudiéndose completar de manera digital en censo.gov.ar para que el 18 de mayo, quienes lo hayan hecho, solo entreguen un código de completamiento a los censistas que visitarán los hogares. Destacó que el censo de manera presencial no tomará más de 20 minutos y que es necesario tener en cuenta que solo se podrá completar digitalmente en la dirección ya mencionada, ya que el Indec no enviará mails, ni mensajes de texto, por WhatsApp u otros medios de mensajería similares. «La participación permite tener una foto exacta», aseguró Lavagna.