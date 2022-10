Los chats de Carrizo y Uliarte: el informe de la PSA agrega detalles de la relación entre los procesados

El primer informe que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó sobre el teléfono de, Gabriel Carrizo, demostró que el jefe de “los copitos” no sabía que Brenda Uliarte estaba dentro del plan para asesinar a Cristina Kirchner.

«Carrizo confiaba en la inocencia de Uliarte, desconociendo su relación con el delito aquí investigado”, indica el informe según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Nicolás Carrizo

Por su parte, la jueza María Eugenia Capuchetti tuvo acceso a un segundo informe de la PSA para procesar a Carrizo. A partir de ello consideró que fue parte del “acuerdo premeditado para darle muerte a Cristina Fernández de Kirchner”.

Incluso, en su resolución sostuvo que Carrizo y Agustina Díaz, la otra detenida, “confiaron la ejecución” del intento de homicidio contra la vicepresidenta a Uliarte y a Fernando Sabag Montiel.

Carrizo y Agustina Díaz, según la jueza, “conformaron junto a Sabag Montiel y Uliarte el acuerdo premeditado para darle muerte a Cristina Fernández de Kirchner confiando su ejecución a los nombrados”.

Los mensajes entre Carrizo y Uliarte

Luego de la pesquisa al WhatsApp de Carrizo, el informe de la PSA detalla los mensajes que intercambiaron Uliarte y el líder de «los copitos» tras el ataque. Allí se ve el reproche que Carrizo le formula a la mujer cuando se entera que había acompañado a Sabag Montiel a la escena del crimen.

“Ahora, por favor te lo pido, o sea vamos con la verdad, vamos a decirle la verdad y la verdad es que nosotros no sabíamos lo que iba a hacer y yo estoy seguro que vos no sabías, a no ser que me digas la verdad ahora, boluda, si vos sabías qué iba a hacer eso decímelo boluda», le cuestionó Carrizo a Uliarte

Brenda Uliarte

“Porque vos me dijiste yo no sé nada, entonces listo, o sea si no lo sabés y vos me estás diciendo a mi «che, la verdad yo no sabía nada», bueno boluda, entonces vamos y lo declaramos, si vos no sabías nada, vos no tenías nada que ver, tenés que quedarte tranquila boluda porque va a saltar todo eso», insistió Carrizo.

Uliarte responde a esa exigencia de Carrizo: «sí, pero me quieren dejar pegada (…), estoy hasta la p… (…), no sabía que iba a hacer eso».

