Los cinco puntos para entender la nueva escalada militar entre China y Taiwán que pone en alerta a EEUU

Como si del día de la marmota se tratara, China y Taiwán reviven cada año las tensiones de un conflicto que permanece enquistado. Cualquier elemento que pueda ser usado como desestabilizante en las relaciones entre la isla y la China continental es respondido sistemáticamente con armamento, amenazas y, el alguna ocasión, con maniobras militares que ponen en alerta al mundo.

Esto es lo que ha ocurrido en esta ocasión. La reunión en California el pasado miércoles del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, y la presidenta de taiwanesa, Tsai Ing Wen, ha levantado ampollas en Pekín. La respuesta no se ha hecho esperar y este lunes el Ejército chino ha iniciado maniobras a pocos kilómetros de la isla. Estas son las cinco claves para entender que está ocurriendo en el nuevo episodio de tensión en la zona.

Un conflicto estancado

La guerra civil en China terminó en 1949 con la huida a Taiwán de las fuerzas nacionalistas que perdieron la contienda. Los comunistas, pese a haber vencido, no tuvieron la capacidad de cruzar el estrecho que les separa con la isla y terminar de conquistar el territorio que era históricamente chino. Nunca se terminó de dominar Taiwán y los dos comenzaron en ese momento a competir a nivel internacional por tener el estatus oficial de la ‘verdadera China’.

En la actualidad, únicamente reconocen a Taiwán como Estado independiente catorce países. Ninguno de ellos son potencias occidentales. Durante la Guerra Fría Estados Unidos comenzó una alianza con Taiwán, lo que les abría la puerta al mar de la China Meridional y poder mantenerse cerca del gigante asiático.

Hasta el año 1979, Estados Unidos y Taiwán contaban con un tratado de defensa mutua que les obligaba a acudir cuando otro país les atacara. No obstante, tras el cambio de postura de Jimmy Carter, el país norteamericano ya no tiene obligación de defender a Taiwán en caso de guerra. Sin embargo, no niegan su apoyo militar y diplomático a Taiwán, lo que genera fricción con el gigante asiático.

La reunión de Kevin McCarthy y Tsai Ing Wen

Históricamente pocos altos representantes estadunidense habían pisado la isla antes de que el pasado dos de agosto, Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unido, visitó Taiwán, provocando grandes fricciones entre Washington y Pekín.

Su cargo pasó en enero de 2023 a manos de Kevin McCarthy, que cuatro meses después no ha dudado en realizar una reunión bilateral con la presidenta de Taiwán, en el marco del viaje de Tsai Ing Wen a Estados Unidos. Durante una rueda de prensa de ambos tras el encuentro, el estadounidense ha reiterado que «el apoyo de Estados Unidos a la gente de Taiwán permanecerá firme, inquebrantable y bipartidista».

Así mismo, en esta reunión ambos líderes hablaron del envió de armas a la isla. «Le prometo, señora presidenta, que enviaremos esas armas», proclamó McCaul, refiriéndose a un lote de artículos de defensa valorados en 17.285 millones de euros que Washington acordó vender a la isla el pasado diciembre. El congresista señaló también que «mostrar debilidad invita a la agresión y al conflicto», mientras que «mostrar fuerza disuade y promueve la paz».

La presidenta afirmó que esta esta reunión supone comprobar que los taiwaneses «no están aislados ni solos», y ha aprovechado el encuentro para recordar a los congresistas «el compromiso de Taiwán de mantener y defender un ‘status quo’ pacífico para que la gente de Taiwán continúe viviendo en una sociedad libre y abierta».

China vs Taiwán. Carlos Gámez

Maniobras de China

El ministro de Exteriores chino, Qin Gang, condenó rápidamente la reunión y aseguró que era «una seria violación del principio de una sola China». «Viola la soberanía de China y su integridad territorial, y manda una atroz señal equivocada a las fuerzas separatistas del ‘Taiwán independiente'», dijo.

Aunque Estados Unidos aseguró mantener las «líneas de comunicación abiertas» con China, lo cierto es que la respuesta de Pekín no se quedó únicamente en palabras. El pasado viernes el Ejército chino anunció nuevos ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. Durante todo el pasado fin de semana y hasta este lunes, todas las ramas del Ejército chino han realizado ejercicios de artillería, despliegues navales y aéreos y simulacros de lanzamientos de misiles que han «rodeado la isla de Taiwán desde cuatro direcciones«, según ha explicado el portavoz del Mando Oriental, coronel Shi Yi.

70 aviones de combate y once buques del Ejército de China se han aproximado a su espacio aéreo

El portavoz ha confirmado que estos ejercicios pretenden enviar un «mensaje severo» contra las «fuerzas secesionistas que reclaman la independencia de Taiwán y su «colusión con fuerzas externas» en un «movimiento necesario para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial». Las maniobras militares realizaron el domingo ataques simulados a objetivos clave en la isla y en las aguas circundantes.

El Comando de la Fuerza Aérea de Taiwán ha denunciado este lunes que 70 aviones de combate y once buques del Ejército de China se han aproximado a su espacio aéreo y marítimo, como han venido haciendo de manera reiterada durante los últimos días en una serie de maniobras militares. En concreto, 35 de los cazas chinos habrían ingresado a la zona de identificación de defensa aérea al suroeste de Taiwán, según ha detallado el Ministerio de Defensa del país en un mensaje en la red social Twitter. En respuesta, Taiwán ha monitorizado la situación y ha asignado aeronaves de la Fuerza Área, embarcaciones de la Armada y sistemas de misiles terrestres.

EEUU envía un destructor

Aunque Estados Unidos ya no tiene la obligación de defender la isla, lo cierto es que continúan asegurando que no permitirán una invasión China. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha reconocido que cualquier acción unilateral de China sobre Taiwán supondría un peligro inminente para la estabilidad mundial. «Parece que los líderes chinos ya no consideran aceptable el statu quo que ha marcado el derrotero de Taiwán durante los últimos 40 años y ha ayudado a preservar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán», ha lamentado Blinken.

El secretario de EEUU ha aclarado que, si bien no apoya explícitamente la independencia de Taiwán, sí que proporcionará a sus autoridades «lo que necesiten para defenderse de cualquier ataque«.

En este sentido, el Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes que un destructor lanzamisiles navega ya por aguas cercanas a unas islas del mar de China Meridional que Pekín se disputa con países de la zona. Según un comunicado divulgado hoy por la Séptima Flota de la Marina de EE.UU., el destructor clase Arleigh Burke USS Milius navega «cerca» de las islas Spratly, que China se disputa con Filipinas, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunéi, en un ejercicio en defensa de la «libertad de navegación consistente con el derecho internacional».

En particular, el texto añade que el buque realiza «operaciones normales» en las doce millas naúticas (el límite establecido por la ONU para designar la soberanía de un estado en territorios marítimos) del arrecife Mischief, en las Spratly, que China ha ocupado y que es disputado por Taiwán, Filipinas y Vietnam.

Por su parte, China considera esto una provocación. «El USS Milius ingresó ilegalmente en las aguas cercanas a las islas Spratly sin la aprobación del Gobierno chino«, ha afirmado este lunes el portavoz del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), Tian Junli. Según Tian, el Teatro de Operaciones del Sur del EPL organizó «fuerzas navales y aéreas para seguir y advertir» al buque de guerra estadounidense. El portavoz indicó que China tiene «soberanía indiscutible» sobre las islas del mar de China Meridional y sus aguas adyacentes.

Elecciones en un año

Además de las tensiones producidas por las visitas y las reuniones entre EEUU y Taiwán, otro elemento está generando incertidumbre en la región: las elecciones taiwanesas. En el año 2024 se celebrarán comicios en la isla asiática y las relaciones con China también dependerán de quién gane. En este sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael McCaul, ha advertido de que China podría conquistar Taiwán «sin un solo tiro» gracias a su influencia a través de la victoria del Kuomintang o Partido Nacionalista Chino (PNCh), considerado afín a Pekín, en las elecciones presidenciales del 13 de enero de 2024.

«Aquí hay un debate político con dos partidos diferentes. Un partido quiere hablar con China (el Kuomingtang). El partido de la presidenta Tsai Ing Wen (el Partido Progresista Democrática, PPD) no quiere ser parte de China», ha afirmado McCaul en una entrevista con la cadena de televisión NBC. «Las próximas elecciones van a ser de una enorme importancia porque creo que como el expresidente Ma (Ying Jeou, del Kuomintang) está ahora mismo en China, China va a intentar influir en estas elecciones y conquistar la isla y sin disparar ni un solo tiro», ha añadido.

McCaul se encuentra ahora mismo en medio de una gira por Taiwán, Corea del Sur y Japón iniciada tras el encuentro en California.