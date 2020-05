Los cinco temas en los que China y Estados Unidos están enfrentados en plena pandemia

En el panorama geopolítico, la pandemia del coronavirus ha recrudecido las posiciones antagónicas de las dos principales potencias mundiales, China y Estados Unidos. Esta partida de ajedrez se juega en cinco tableros diferentes, tal y como recoge un reportaje de la BBC.

Hong Kong

China anunció la semana pasada su intención de aprobar una nueva ley de seguridad para el territorio de Hong Kong, que ha sido rechazada por los activistas de la prodemocracia de la antigua colonia británica. Estados Unidos ya ha anunciado que tomará medidas si la autonomía limitada de Hong Kong es vulnerada.

Mar de China meridional

Existen zonas del mar de China meridional cuya soberanía Pekín se disputa con otros países como Vietnam y Filipinas. El pasado mes de abril, China anunció la creación dos nuevos distritos en la isla de Hainan, que los países anteriormente citados reclaman como propios. Estados Unidos se ha posicionado junto a ellos y ha amonestado verbalmente a China, acusándola de “expandir sus reclamaciones ilegales”.

Aerolíneas

Estados Unidos acusa a China de impedir que las aerolíneas estadounidenses operen entre ambos países. En concreto, de “hacer lo imposible” para que así sea. Las afectadas son United Airlines y Delta Airlines, que desde febrero no vuelan a China, pero que no pueden reanudar los viajes porque según Pekín, no quieren la entrada de casos importados desde Estados Unidos. Ahora, EE UU quiere imponer restricciones a las aerolíneas chinas que operan con Estados Unidos.

Huawei

La guerra de la administración Trump con el gigante de la telefonía móvil Huawei viene de lejos. Desde este mes de mayo, Estados Unidos impuso a los fabricantes de componentes extranjeros que usen software o tecnología estadounidense que pidan una licencia para trabajar con Huawei. Esta nueva medida es un golpe muy duro para la compañía china y el Gobienro de Pekín ya se ha posicionado al lado de la empresa.

El coronavirus y la OMS

El origen de la pandemia del coronavirus ha sido una y otra vez recordado por el presidente Donald Trump, que acusa a China de falta de transparencia y de diligencia a la hora de lidiar con el virus en su origen. China llegó a contraatacar insinuando que fue Estados Unidos la que introdujo el virus en China. Ahora, hay un tercer actor, la OMS, a la que Trump acusa de estar del lado de Pekín. Por este y otros temas, han anunciado que dejarán de financiar al organismo.