Los conductores del personal aeronáutico se declararon en alerta y advierten con un acampe

La pandemia y las medidas de aislamiento obligaron al cese de las operaciones aerocomerciales. Ese parate perjudicó seriamente a un sector que depende en un 100% de la facturación por traslados en remis a tripulantes.

El sindicato Unido de Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario (SUCPAP) que conduce Luis Dante se declaró este lunes “en estado de alerta” y reclamó la apertura de una mesa de diálogo.

En un comunicado difundido por redes sociales, el gremio que se dedica al traslado de las tripulaciones de los aviones, personal aeronáutico y tripulación de empresas navieras reclamó la apertura de “una mesa de diálogo” con la empresa que organiza viajes de remises y presta servicios a Aerolíneas Argentinas.

“En reiteradas oportunidades hemos propuesto una mesa de diálogo, buscando tomar medidas en conjunto con la prestadora de turno para de cierta forma encontrar un equilibrio ya que el 70% de nuestros compañeros no son titulares de las unidades, siendo el sector mas vulnerable, pero no obtuvimos respuesta alguna”, alertó Dante.

Desde el gremio además resaltaron que los trabajadores no cuentan con salarios fijos, “somos monotributistas y dependemos al 100% de nuestra facturación, si no trabajamos no cobramos.”, destacaron. Y agregaron “que no descartan avanzar con medidas más profundas como movilización y acampes”, de no obtener respuestas.

También advirtieron que la actividad se encuentra desfasada en el reacomodamiento tarifario. “Nosotros acompañamos todas las crisis pero no aceptamos más el no percibir nuestros ingresos”, expresaron.

En tanto desde la Juventud Sindical Nacional (JSN) que conduce Cristian Jerónimo, manifestaron su respaldo al gremio “instamos a las autoridades competentes a conformar una mesa de diálogo para atender la urgente protección de las fuentes laborales”, indicaron.

