Los consejos del Gobierno de Malasia a las mujeres durante el confinamiento: "Evita molestar a tu esposo"

El gobierno de Malasia emitió una disculpa después de la reacción contra una serie de polémicas recomendaciones dirigidas a las mujeres durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, que en este país asiático ha causado hasta ahora 3 muertes y 2.766 infectados.

Los consejos, publicados el lunes por el Ministerio malasio para la Mujer y Desarrollo Familiar, estaban orientados a mantener una relación positiva en el ámbito familiar y laboral, según sus autores.

Bajo el lema “Kebahagiaan Rumahtangga” (Armonía en el hogar), se les sugería a las mujeres comportamientos para evitar las discusiones con sus maridos tales como reír tímidamente o hablar con un tono dulce, similares a los del popular personaje de manga Doraemon, un gato robot.

“Si tu esposo realiza una tarea [doméstica] de manera que no te gusta, evita molestarle” o “cuenta de 1 a 20 antes de discutir”, apuntaban algunos consejos de la lista, que fue borrada un día después de su publicación.

Ministry’s #MCO advice to women: Wear make-up while working at home, speak like Doraemon & don't nag husbands https://t.co/aluuaGTopW

The posts by @KPWKM have since been panned not only by women's rights groups, but also members of the public. #WanitaCegahCOVID19 pic.twitter.com/had3nXIJwc

— Zurairi A.R. (@zurairi) March 31, 2020