Los cruces del segundo debate presidencial

El segundo debate presidencial que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó con cruces entre Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

En ese sentido, quien durante su presentación, la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) hizo mención del escándalo del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la modelo Sofía Clerici. «Estas dos semanas hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista. Los yates de Insaurralde son el como el punto máximo. Los argentinos no pueden llegar a fin de mes», señaló la exministra de Seguridad, a lo que añadió: «Para cambiar hay un solo camino: terminar con los Insaurraldes y las mafias que azotan a este país«.

Sumado a esto, apuntó de manera directa contra sus rivales de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA). «Massa no puede porque es parte, es uno más de ellos y Milei se ha asociado con ellos también. Somos la única fuerza política con decisión y capacidad para cambiar este país para siempre y necesitamos su voto», sentenció.

Por su parte, el ministro de Economía adelantó que no llega al debate «con chicanas» ni con intenciones de «pelear». «Vengo a proponer», afirmó.

En su turno, el gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País se presentó como el único representante del interior del país, explicando que sus rivales son representantes «de la república del Amba».

Al igual que Bullrich, Bregman también arremetió contra sus rivales, haciendo hincapié, de manera indirecta, en el libertario. «Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros se proponen como lo nuevo, pero son la vieja derecha despeinada«, manifestó. «Hay que unir a los de abajo y pelear para que gobiernen los que nunca gobernaron», concluyó en su presentación.

Los cruces durante el eje de Seguridad

El bloque de seguridad inició los cruces entre los candidatos a raíz del uso del botón de réplica. Quien abrió el eje fue Bullrich, que hizo uso de su experiencia como exministra de Seguridad de la Nación para apuntar contra sus rivales. «Ellos liberan presos y hoy les dan Internet y celulares en las cárceles. Por eso la gente tiene miedo, porque los dejan sueltos. Tenemos las cosas bien claras: defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo. Milei quiere liberar las armas y ellas caen en manos de delincuentes. A mí no me tiembla el pulso», manifestó.

La disertación de la cambiemita, a pesar de ser la primera de todo el debate, le valió las réplicas de todos sus contrincantes. La candidata de la Izquierda fue la primera, asegurando que «usted y todos los que promueven la mano dura, fracasaron». «En una década incrementaron un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes generando inflación penal. ¿Qué tienen para mostrar? Cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros«, comenzó.

Y agregó: «Ahora la escucho cada tanto volver con la baja de la edad de la imputabilidad. ¿Hasta dónde, los 12, los 10, el jardín de infantes? Estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario«.

Por su parte, Milei salió al cruce tras la mención de la libre portación de armas y lamentó «que, al igual que en el debate anterior, (Bullrich) mienta»: «Ahora lo hace con el tema de armas, yo sé que tiene gente que deforma mis mensajes. Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirlas, porque no puede ser que los delincuentes estén armados y los honestos no. Usted habló de eliminar leyes por DNU y llevarse puesta garantías constitucionales. ¿Qué quiere, que esto sea una dictadura?«.

El ministro de Economía pidió derecho a réplica para cruzar a Bullrich y acusarla de mentir con los datos de seguridad. «En el 2019 se liberaron 16 mi presos, en el 2020, 9 mil. Eso tiene que explicar Bullrich. ¿Quién eliminó los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con la verdad», afirmó Massa.

«Tus socios son delincuentes»: el cruce entre Bullrich y Massa por el caso de Insaurralde

Durante su exposición del eje de Seguridad, el ministro de Economía se refirió a su gestión como intendente de Tigre. En respuesta, la extitular de la cartera de Seguridad pidió réplica y lo ligó a la gestión actual: «​Massa, hace cuatro años que estás en el gobierno, no hables de Tigre, es una vergüenza».

«El gobierno aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad de Argentina. ¿Tus números quién te los da, Insaurralde, que te dijo que salieron 500 pesos su yate? No podés hacer buena seguridad si tus socios son delincuentes, vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, lo defendiste de cara. No hables de Seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo», agregó Bullrich.

Ante las acusaciones de la candidata de JxC, Massa indicó que no habla «de acusaciones falsas» y reconoció que Insaurralde «cometió un hecho gravísimo». «Le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo. Vos nunca pediste la renuncia de Milman«, contraatacó el candidato de UxP, al hacerse eco de las denuncias contra el diputado del PRO por su supuesto involucramiento en el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner del 1° de septiembre del año pasado.

El cruce de Bullrich a Milei por la venta de órganos y liberación de armas

A pesar de que Milei descartó las acusaciones de la titular del PRO en uso de licencia respecto a la liberación de armas, Bullrich recargó: «Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17, desregulación y liberación de armas. Si no, cambiala, pero si cambiás la plataforma es porque no estabas convencido».

«A las mamás y a los papás, les digo que si se liberan las armas van a terminar en manos de Los Monos, masacrando chicos en las escuelas«, subrayó la dirigente, y completó: «Además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta ilegal es trata de personas para la venta de órganos. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito: la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados”.

En respuesta, el candidato de LLA volvió a acusarla de mentir y le pidió que se «suelte un poquito». «Parece que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Proponemos que se respete la ley de armas que existe. Parece que está muy seteada, por favor, suéltese un poquito».

Y agregó: «Tampoco proponemos la venta de órganos, decimos que hay 7 mil personas esperando un trasplante, y 300 mil potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y genera un montón de corrupción. ¿Acaso a usted le gusta la corrupción?«.

«Vivir con 124 mil pesos por mes», «errores de su gobierno» y «fetiche»: los cruces a Massa por su exposición en Trabajo y Producción

Luego de la exposición de Massa en el eje de «Trabajo y Producción», Bregman solicitó el derecho a réplica y apuntó contra el ministro de Economía porque «en estos días la gente está desesperada y vive con incertidumbre».

«El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones, más tarifazos, más aumento de combustibles, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera corre toda la semana para llegar a fin de mes. En las ferias siempre nos encontramos con una jubilada que dice “vengo a vender porque no me alcanza”. Quiero preguntarle al ministro si puede vivir con 124 mil pesos por mes, como viven los jubilados, (con) bono incluido«, manifestó.

El libertario también pidió derecho de réplica y criticó a Massa porque «solo habla de trabajadores». «Si se olvida del capital la productividad va a ser muy baja», manifestó. En ese sentido, sostuvo: «Si quiere hacer pozos con una retroexcavadora va a poder pagar salarios muy altos, si lo hace con una palita de la playa le va a ir mal, la gente va a vivir en situación miserable«.

«Eso lo hacen combatiendo al capital ustedes, el 30% de los trabajadores formales está por debajo de la línea de la pobreza. No hizo ninguna referencia a la producción porque la producción se viene cayendo a pedazos como consecuencia de los errores de su gobierno«, concluyó el diputado.

Por su parte, Schiaretti consideró que escuchar a Massa hablando de producción y empleo «es un fetiche». «Es el ministro que llevó a la inflación del 65 al 140%, el dólar estaba 150 pesos y ahora está 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas, están en menos 10 como en el Chinchón», disparó el cordobés.

Bullrich cargó contra Massa: «Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré»

En el segundo bloque en materia de Trabajo y Producción, la candidata de JxC cruzó al ministro de Economía por haber llevado «al dólar blue a mil mangos, hiperinflación, angustia» y por haber aumentado la pobreza. «Dijiste que ibas a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré», se jactó en referencia a la frase utiliza el funcionario como slogan de campaña

En la misma línea, Bullrich describió: «Entrás a un almacén y de entrada 5 mil mangos te gastaste. Vos dejaste dos millones más de pobres, hablás de producción cuando en la aduana tenés que acomodarte para un Sira y tenés un Tongolini (Matías Tongolini) que te dice quién va primero en esa cola. ¿Esa es la Argentina que querés que vos querés para la Producción? ¿Con qué cara?”.

«La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Están en los bolsos de López y en el yate de Insaurralde. Un empleo solo se consigue en la informalidad», cuestionó a UxP.

Lo propio hizo contra el fundador de La Libertad Avanza por su vínculo con Luis Barrionuevo: «No vas a hacer nada nuevo. Se te metió la casta adentro». «Las indemnización deben ser justas para las dos partes, hoy no lo son. En el comercio, no puede haber ningún tipo de Tongolini», manifestó, y subrayó: «A todos los que hacen paro, Moyano, Barrionuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se termina».

Milei cruzó a Bullrich por el encuentro entre Massa y Melconian: «Pidió que cuide el tongo»

Milei usó su cuarto derecho a réplica contra Patricia Bullrich en medio del tópico «Trabajo y Producción»: «La señora Bullrich acaba de hablar de la SIRA, la deuda con los importadores, Argentina tiene cepo, que es una fuente de corrupción y un subsidio encubierto a los importadores«, comenzó.

Y agregó: «Me sorprende el planteo de la señora Bullrich, no por las bestialidades que hace Massa, sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, (Carlos) Melconian, se juntó con el señor Massa para pedirle que cuide la SIRA, que cuide el tongo, que cuide de la corrupción ¿Así quieren cambiar?»

«Milei te habla en difícil» y «los socialistas no saben de economía»: el cruce entre Bregman y Milei

Al hablar de Desarrollo y Producción, la candidata del Frente de Izquierda se refirió al libertario: “Cuando Milei te habla en difícil lo hace para ocultar su verdadero plan, indemnizaciones ´afuera´, licencias ´afuera´, aguinaldo ´afuera´, si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado ya estas ´afuera´, pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dar los derechos que hoy no tenes, porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites”.

Luego tuvo un contrapunto con la izquierdista: «Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas». Es tu caso, Miryam», le espetó, ante lo que la izquierdista dijo fuera del micrófono: «Ah sos gracioso, son todos chistosos hoy». En tono irónico, el libertario agregó: «Reducir la jornada laboral para generar más trabajo…que se trabaje solo una hora por día y va a haber trabajo para todos».

Massa a Milei: «Hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres»

Luego de que el candidato de LLA levantara el tono de su crítica a la representante del FIT, el oficialista aprovechó para asestarle un golpe al libertario al pedirle que «deje de faltarle el respeto a las mujeres». «Me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto a vos y me parece que muestran tu rasgo autoritario».

También utilizó su derecho a réplica para refutar el modelo de desarrollo económico del candidato liberal. «Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del trabajo y los trabajadores pierden el derecho a sus vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás», lanzó.

«Los kirchneristas son los únicos que se compran casas en los countries»: la crítica de Bullrich a Massa

Tras la exposición de Massa sobre Vivienda, la exministra pidió el derecho a réplica y manifestó: «¿De qué hablás? Hablás de un país que no existe».

«Massa, te lo voy a recordar, hay dos millones de pobres más en el tiempo que va de tu gobierno, tu año de ministro de Economía. Nadie compra hoy una casa en la Argentina, nadie puede alquilar», continuó Bullrich.

“Los únicos que compran casas en la Argentina son los kirchneristas, tus amigos, que se compran las casas en los countries del país, los ladrones de siempre que hace 20 años nos vienen robando. Ustedes han generado este empeoramiento de la vida de los argentinos y es muy evidente. Vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena”, culminó, con críticas a la corrupción.

La polarización de Bullrich con los libertarios y el oficialismo

En el tercer eje sobre Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, Bullrich aseguró que no habrá desarrollo humano con «los bolsos de López, los sueños compartidos que no compartieron con nadie, los hoteles de Cristina Kirchner, para que Argentina tenga desarrollo humano tiene que dejar de robar». «Se llevaron todo. Los ñoquis de la Cámpora que dijiste que ibas a combatir, ahora la pones en planta permanente», acusó la dirigente.

En sintonía, postuló: «Para que la Argentina vuelva a tener campo, riqueza, poder cuidar su ambiente necesitamos que ese dinero vaya a tu familia, que las casas vayan a las familias y no a los burócratas del Estado. Necesitamos que el dinero de la Argentina se concentre en la gente«.

Direccionado a Milei, la exministra arremetió: «El desarrollo humano es respetar a las personas: Milei, le decís mogólicos a los que piensan distinto a vos, insultas a católicos y judíos, a la longevidad la decís viejos meados, sos igual a La Cámpora, mostras una motosierra, violencia a los jóvenes y agredis a las mujeres»

Luego de que el ministro de Economía le pidiera al fundador de La Libertad Avanza que no agrediera a las mujeres por pensar diferente, la dirigente de Juntos por el Cambio le pidió: «Massa no necesitamos que nos defiendan, nos defendemos solas».

«Lo sacó de Yahoo respuestas»: el cuestionamiento de Bregman sobre la exposición de Milei en Ambiente

En tanto, en el bloque de Ambiente, la diputada nacional pidió un derecho a réplica sobre el libertario, que no hizo referencia a propuestas ambientales, dado que considera que no existe el cambio climático. “Yo no entendí nada, para mi lo sacó de Yahoo respuestas, y lo que le fue tirando lo dijo, porque la destrucción del planeta es una de las muestras mas clara de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende», manifestó.

«Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos, y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo , que cacaree, que diga lo que quiera, nosotros vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, a Chubut que lucha contra la megaminería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos medioambientales”, agregó.

Schiaretti habló sobre el caso de Insaurralde y «Chocolate» Rigau

Durante su exposición en el eje de Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, Schiaretti precisó que el desarrollo humano «no es otra cosa que la movilidad social ascendente. Derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia. Todo lo contrario de la obscenidad de lo que es el caso de Insaurralde o de ‘Chocolate'».

«Todo lo contrario también al 40% de pobres que trae el kirchnerismo y el gobierno de Massa. Yo espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre lo que hicieron Insaurralde y ‘Chocolate'», agregó.

«Los chorros de Massa» y «pasado de montonera asesina»: el cruce entre Bullrich y Milei

En la primera ronda de preguntas mano a mano, Milei fue el primer candidato en recibir una pregunta de Bullrich. «Tenés a todos los chorros de Massa en las listas, lo tenés a Barrionuevo adentro, ¿creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas?», espetó la exministra.

En respuesta, Milei afirmó: «Vos también tenes un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Mientras que vos sí podes lavar tu pasado de Montonera asesina, nosotros que solo gritamos y decimos cosas ¿no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente?». «El caso de Barrionuevo, el empleo informal es más importante que el formal, y todos aquellos que se quieran sumar a arreglar los problemas, son bienvenidos», agregó.