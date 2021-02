Los demócratas tratarán de demostrar con un vídeo “de cine de acción” que Trump incitó el asalto al Capitolio

Los demócratas se preparan para comenzar este martes el juicio político de impeachment contra el ya expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que acusan de incitar el asalto al Capitolio. Tratarán de demostrarlo con un vídeo que, adelantan, se parecerá a una película de acción por la crudeza de sus imágenes, en el que combinarán las escenas del caos en la capital con discursos del acusado.

Según ha adelantado en una entrevista este fin de semana en The New York Times, el senador republicano Jamie Raskin, que encabeza la acusación demócrata, ha explicado que en el arranque del juicio harán algo diferente al simple planteamiento del caso en un discurso.

Presentarán un vídeo en el que intercalarán las escenas de pánico y violencia en el Capitolio con las declaraciones del presidente, tanto las que hizo en los días previo como en la del discurso en la Casa Blanca en esa misma jornada, en el que urgió a sus seguidores a “luchar como el diablo”.

El resultado va a ser un montaje parecido al tráiler de una película de acción, que recordará a los legisladores el terror que ellos mismos sintieron cuando la muchedumbre empezó a romper ventanas y puertas para entrar al recinto.

El discurso de Trump

Ese 6 de enero, Trump dio un discurso en la residencia presidencial en el que instó a sus partidarios a que marcharan hacia el Capitolio, conforme reiteraba sus acusaciones sin pruebas de que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales.

Poco después, cientos de ellos irrumpieron por la fuerza en el recinto legislativo, donde estaban reunidas ambas cámaras para certificar la victoria de Joe Biden.

En su escrito de acusación para el juicio político, los legisladores demócratas sostienen que “Trump hizo declaraciones voluntariamente que alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio, como ‘si no luchan como si no les fuera la vida, no van a tener un país por más”.

Trump ha negado que sus palabras fueran inapropiadas y ha calificado los esfuerzos de los progresistas para llevarlo a un “impeachment”, como se llama en inglés al proceso de destitución, de “caza de brujas”. Trump no tiene contemplado testificar en el proceso.

Segundo juicio

Este será el segundo impeachment contra Trump, el primer presidente del país en ser sometido a dos procesos de este tipo y quien salió airoso del primero a comienzos de 2020 por sus presiones a Ucrania para que investigara a Hunter Biden, hijo de Biden, por supuesta corrupción.

Lo mismo que aquel, se prevé que este nuevo proceso también terminará sin condena, ya que los republicanos tienen mayoría en el Senado, la cámara que alberga el juicio. Sin embargo, el equipo liderado por Raskin confía en lograr al menos que Trump esté vetado de ocupar la presidencia de nuevo, como el exmandatario había insinuado en alguna ocasión.

“La razón por la que debe ser condenado y vetado para cualquier puesto federal es que debemos asegurarnos que un ataque a nuestra democracia como el que ocurrió no se vuelva a repetir”, declaró Riskin al diario.

En paralelo a los preparativos para el juicio político, las investigaciones por parte de las autoridades judiciales sobre los sucesos en el Capitolio prosiguen y dejan ya más de dos centenares de arrestos.

De acuerdo a datos de la cadena de televisión CBS, los fiscales federales han presentado cargos contra al menos 205 personas –24 mujeres y el resto hombres- por su supuesto papel en esos disturbios y han abierto unas 400 investigaciones por posibles delitos.