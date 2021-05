“Los descuentos en comercios barriales pueden reactivar más la economía que los créditos” – Télam

“Ya colocamos ms de 100 mil millones de pesos en asistencia pyme”, expres Cuatrommo.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, asegur que el rol de la banca pblica para reactivar la economa a la salida de la pandemia debe pasar no slo por el estmulo a la produccin y el sector pyme, sino tambin al consumo a partir del impulso a la inclusin financiera y el comercio de cercana con nuevos mecanismos de pago y cobros digitales.

En dilogo con Tlam, Cuattromo recorri los desafos que se presentaron en los ltimos meses para atender las demandas de los sectores ms castigados por el coronavirus y los cambios que hizo la entidad para adaptarse a los nuevos tiempos, en los que el salto digital se mezcla con clientes que siguen necesitando de atencin en sucursales.

A continuacin, la entrevista

– Telam: Cul es la situacin del banco y qu evaluacin hacen desde que asumieron?

– Juan Cuattromo: Sabamos que bamos a tener una agenda con muchos desafos despus de cuatro aos de una poltica econmica de ajuste. Por eso, una de las primeras polticas que anunciamos en enero de 2020 fue la lnea de reactivacin pyme, para seguir el objetivo que Axel (Kicillof) nos fij de acompaar a la produccin y ser uno de los motores del desarrollo provincial. Pero lleg la pandemia, que supuso un montn de desafos y cambios sobre los que no haba hoja de ruta.

Aun as, nunca perdimos de vista el objetivo, por eso ya colocamos con ms de 100.000 millones de pesos en asistencia pyme a una tasa promedio del 25 por ciento a ms de 11.000 pymes, y es una agenda que estamos reforzando.

En cuanto al banco y su situacin patrimonial se dieron pasos muy importantes. Un banco que histricamente tuvo problemas de liquidez y estuvo en rgimen de encuadramiento por dficit de capitales hoy tiene exceso de capitales y cumple con todos los requisitos regulatorios. Esto es una situacin completamente distinta a la que recibimos y el banco, en ese sentido, est muy slido.

-Cmo fue cambiando la asistencia del banco durante la pandemia?

Al principio el nfasis estuvo en el crdito al sector productivo. De la lnea Repyme el 40 por ciento fue para la agroindustria, el 25 al comercio y casi el 20 a la industria. Nos enfocamos en la produccin y distribucin de bienes porque haba una necesidad muy fuerte. Lo que sigue este ao y que marca la agenda es la heterogeneidad de la propia pandemia, que tiene tiempos imposibles de anticipar e impactos sectoriales y regionales distintos en la provincia.

Este mapa de heterogeneidad lo monitoreamos permanentemente y, a veces, el crdito no siempre es la mejor respuesta, ya que implica una obligacin, una capacidad de repago y una serie de requisitos. Por eso aprovechamos el crecimiento que tuvo nuestra billetera Cuenta DNI, para impulsar descuentos y consumos en comercios barriales y de cercana que pueden terminar siendo una palanca ms grande para la actividad que una asistencia crediticia.

“Un banco que histricamente tuvo problemas de liquidez, hoy tiene exceso de capitales” ”

-Cmo fue abordar ese salto digital?

-Sufrimos mucho en los primeros meses de la pandemia porque todo estaba armado para la atencin en sucursales y con una demanda muy grande de atencin presencial de titulares de Anses y adultos mayores, por eso iniciamos una inversin muy fuerte en servicio tecnolgico para complementar la presencialidad.

De all que tomamos un producto muy chico como Cuenta DNI y lo transformamos en una billetera digital para dar respuesta a millones de personas que tenan que cobrar el IFE y no estaban bancarizadas. Tuvo una evolucin muy grande y hoy tiene muchas ms funcionalidades que hace un ao y con ms gente que se sum despus del IFE. Tambin fue una agenda para la atencin de empresas. Se creo un mdulo digital para descontar e-cheqs, facturas de crdito electrnicas y tambin prstamos de capital de trabajo.

An as, no podemos perder el rol de cercana que tiene un banco publico en el que hay una demanda de atencin de sectores que tienen otra relacin con el sistema financiero.

La aplicacin de la tecnologa es clave en estos tiempos de pandemia.

-Cmo ven al evolucin de Cuenta DNI y qu servicios planean incorporar a futuro?

-Cuanta DNI es una manera integral de vincularse al sistema financiero, una herramienta de inclusin financiera que ofrece la transaccionalidad de otras billeteras con las posibilidades de una cuenta bancaria. Hoy tenemos ms de tres millones de usuarios y crecemos tambin en transacciones y monto de operaciones.

El paso que sigue y sobre el que estamos trabajando es generar una solucin similar pero pensada para cobrar. Es decir, que comercios o monotributistas con un emprendimiento puedan tener un medio de cobro. Por eso acompaamos el proceso de Transferencias 3.0 que lleva adelante el Banco Central. Como banco pblico queremos ayudar a generar un entorno interoperable, fcil y que la gente pueda usar estos medios con bajo costo y de forma simple sin necesidad de tener mltiples billeteras.

-Por qu el Provincia no forma parte de MODO?

– Nosotros formamos parte y tenemos dilogo con todos los actores del sistema. Lo cierto es que para el momento que se lanz MODO tenamos una billetera con un nivel de desarrollo y conocimiento a nivel de funcionalidades en el que MODO no le daba un valor agregado. Adems, ya tenamos el vnculo con Prisma, Fiserv y Link para operar en comercios: Por eso optamos por no estar adentro porque ya tenamos una maduracin que estaba bien privilegiar esa estrategia.

-Cul es al situacin de los deudores de crditos UVA?

-Venimos monitoreando de cerca esa situacin y pusimos en marcha un programa de refinanciamiento con extensin de plazo, reduccin de diez puntos de tasa y periodo de gracia para los clientes que no venan pagando la cuota. No queremos que la gente se encuentre con un ahogo financiero y estamos enfocados de generar puentes de acompaamiento despus de cuatro aos de macrismo.

Por eso, los crditos UVA de vivienda nica cuya cuota supere el 35% del ingreso familiar el banco va a subsidiar esa diferencia, como parte de esta idea de esfuerzo compartido. Sobre 17.000 crditos hemos tenido unos 200 pedidos para este tipo de situaciones y generamos las herramientas para que ninguna familia tenga una carga UVA creciente y que sea explosiva.