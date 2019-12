«Los diputados no la perciben» – NCN

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, utilizó las redes sociales para sumarse al debate que se abrió sobre los regímenes de jubilaciones especiales tras la aprobación de la Ley de Emergencia que aprobó el Congreso la semana pasada, y aclaró que los legisladores no cobran jubilaciones de privilegios.

«Los diputados no perciben jubilación de privilegio desde el 2002. Soy autora de ese proyecto. Mi jubilación es bajo el régimen general y también me suspenden la movilidad», fue el primer tuiter que Carrió publicó en las redes el fin de semana.

Luego de ese primer mensaje, la diputada decidió subir un video porque quiere «hacer algunas aclaraciones, ya que mucha gente está muy confundida», sostuvo la legisladora a través de la misma red social.

Carrió decidió comunicar sus opiniones a través de las redes, pero no dando entrevistas ni declaraciones a la prensa.

En el primer tramo del video, la legisladora volvió a remarcar que «los diputados no tenemos jubilaciones de privilegio», y detalló: «Yo me jubilo con muchísimos aportes: 25 (años) como legisladora, 10 u 11 en el Poder Judicial».

Carrió afirmó que los legisladores están sometidos al régimen general, que tienen tope, que pueden ser suspendidos e indicó que en su caso al jubilarse, a partir de marzo, va a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada de su sueldo a 30 años, cuando tenía nivel de juez de cámara.

La legisladora reiteró además sus críticas al proyecto aprobado por el Congreso sin el acompañamiento de su bloque: «La estafa es colosal, porque ahora se dieron cuenta de que la cláusula aseguraba a todos los jubilados no perder poder adquisitivo y esto es lo que suspendieron. Tenían que pagar la inflación de seis meses y esto es lo que no nos pagan. No pagan a nadie».