Los dirigentes de JxC ‘compiten para ver quién tiene la postura más extrema’

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) parecen estar “en una competencia para ver quién tiene la postura más extrema” y consideró que “la unidad del Frente de Todos debe ser con la gente”.

“Parece que los dirigentes de JxC parecen embarcados en una competencia para ver quién es más extremo o dice la ‘guasada’ más grande. Están corridos por (Javier) Milei. Si se trata de perseguir el delito hay que hacerlo seriamente. No se puede afirmar que se va a entrar con ‘la metra’ en el conurbano”, señaló Kicillof en declaraciones al canal C5N.

De esta forma se refirió a los dichos de la abogada y dirigente de JxC Florencia Arietto, quien afirmó que si ese espacio volvía al gobierno en 2023 “iba a tener que entrar con ‘metra’» (ametralladora) a algunos lugares del conurbano.

“Además tienen una cobertura mediática formidable y pueden decir cualquier cosa. No pueden resistir dos minutos de un debate serio. En 2015, (Mauricio) Macri mintió. Prometía que no habría tarifazos; no iba a ir al FMI y que sacaría el impuesto a las Ganancias. Hicieron todo lo contrario. Ahora, montados a un descontento, tras la pandemia y un contexto internacional difícil, nos cuentan que quieren hacer todo eso que hicieron pero más rápido, más a fondo”, remarcó el gobernador.

Kicillof recordó que en el Gobierno de Mauricio Macri “se armaron causas, se persiguió y se hicieron cosas de una gravedad institucional tremenda”.

“Nos espiaron, se juntaban para armar causas y todavía nos hablan de instituciones y de valores republicanos. Nos hablan como si no hubieran gobernado. Miren lo de los bolsos de (José) López, hoy sabemos que los billetes venían de un banco que era de un señor que fue tesorero de Boca cuando Macri era presidente”, subrayó el gobernador bonaerense.

En cuanto al crecimiento de la figura del diputado libertario Javier Milei, Kicillof consideró que expresa “ideas del siglo XIX que no son nuevas” y afirmó que el economista “nunca se pelea con las corporaciones ni se enfrenta al poder”.

“Estamos en una realidad en la cual debemos regular a las corporaciones. De un lado están las farmacéuticas, los bancos, las alimenticias y las energéticas, que son el poder real, y del otro la gente. La Unidad del Frente de Todos (FdT) tiene que ser con la gente. Y nuestra riqueza está en la capacidad de dar los debates internos», advirtió.

Kicillof estimó además que “hay que hablar sobre las medidas para que hay que tomar para desacoplar precios internos, pero además hay que hacerlo”.

En cuanto a su gestión, Kicillof recordó que durante el gobierno de María Eugenia Vidal “se desinvirtió en educación, salud, infraestructura y seguridad”, y que su administración lleva a cabo “una tarea de reconstrucción” en el distrito.

“Vidal cerró 33 escuelas rurales. Dijo que abrió 65 y todavía no encontré ninguna. Nosotros abrimos 74 escuelas iniciales. No invirtió en salud, seguridad y educación. Hoy, en medio de una pandemia (de coronavirus) tenemos un plan de vacunación federal, gratuito y federal. La gente de otros distritos viene a vacunarse a la provincia».

En cuanto a la seguridad, afirmó que la provincia “está cambiando la formación policial, requipando y fortaleciendo el salario”.

“Vidal hablaba de seguridad con cartelitos y frases lindas pero desinvirtió en seguridad. Estamos tratando de equiparar los sueldos de los policías con los salarios de la Federal”, subrayó el mandatario.