Los dólares bursátiles retoman tendencia alcista y brechas tocan máximo en dos meses

En el séptimo mes del año exhibió un avance del 1,8% ($2,93) punta a punta. Si se toma el valor promedio de este tipo de cambio durante junio y julio, y se los compara, el incremento fue aún menor (1,1%) y significó el más bajo en cuatro meses.

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa sube un 0,3% (57 centavos) a $168,76, tras haber ascendido con más fuerza en el mes (2,8% punta a punta y 3,5% comparando el valor mensual promedio). El spread del MEP con el oficial se ubica en el 74,4%. Este viernes la cotización también cayó, algo que no sucedía desde el 15 de julio.

Cabe recordar que a mediados del mes pasado comenzaron a regir los nuevos controles coordinados entre el BCRA y la CNV, que incluyeron la reducción a la mitad del tope de operaciones que pueden realizarse con los bonos que se utilizan para comprar dólares financieros.

A raíz de las medidas, tomó mayor relevancia el denominado “CCL libre”, que es aquel operado sin regulaciones en el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi) o en la plataforma habitual pero a través de Ledes, Cedears o ADRs. En estos casos, la cotización se ubicó apenas por encima de los $180, en un nivel muy similar al del dólar blue.

Dólar oficial

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, y un 35% a cuenta de Ganancias- avanzó 10 centavos a $168,50. El mes pasado, subió $1,47, mientras que el oficial avanzó 89 centavos.

La brecha entre el solidario y el blue se ubica en torno a los $12 después de haber tocado el viernes anterior el nivel más alto desde el 4 de enero ($17).

El dólar mayorista subió 10 centavos a $96,79, bajo la constante regulación del Banco Central, El dólar mayorista subió 10 centavos a $96,79, bajo la constante regulación del Banco Central, en una rueda en la que operó con tendencia mixta y en la que el dominio de la misma estuvo alternado entre la oferta y la demanda privadas.

El Banco Central compró u$s1 millón, tras acumular ventas por más de u$s300 millones en las últimas cuatro ruedas. Julio había terminado con compras netas por u$s710 millones, debido la elevada demanda de dólares para pagar importaciones y en un contexto en el cual la oferta por exportaciones empieza a mermar.

El dólar arrancó la primera semana de agosto con una suba en el segmento mayorista que lo dejó al final del día en $ 96,59/96,79 por unidad, diez centavos arriba de los valores registrados en el cierre del viernes pasado.

La divisa norteamericana operó con tendencia mixta en una rueda en la que el dominio de la misma estuvo alternado entre la oferta y la demanda privadas. Los precios, como siempre, tuvieron un estrecho recorrido derivado de la regulación y la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones.

Los mínimos de la fecha se anotaron en $ 96,77 a poco de comenzadas las operaciones de hoy, ocho centavos por encima de final previo. Los pedidos de compra autorizados y los ingresos desde el exterior fueron encadenando momentos de predominio, con ligera suba de la demanda destinada a atender compromisos con el exterior. La autoridad monetaria participó de la sesión con ventas que atendieron la demanda insatisfecha y con compras puntuales que absorbieron el exceso de la oferta en los momentos de mayores ingresos desde el exterior. Sobre el final del día la demanda empujó una leve suba de los valores, que anotaron en el último tramo los máximos de hoy en $ 96,79 por unidad.

El volumen operado en el segmento de contado fue US$ 338,277 millones, en futuros MAE se hicieron negocios por US$ 5 millones y en el mercado de futuros Rofex se negociaron US$ 465 millones. Fuentes privadas del mercado estimaron que el Banco Central terminó la jornada con un saldo neutro por su intervención.

La corrección del tipo de cambio mayorista dispuesta para hoy volvió a compensar, como es habitual, los días sin operaciones por el fin de semana, pero con un ajuste inferior al del primer día de la semana anterior. La actividad oficial logró interrumpir la secuencia de cuatro jornadas consecutivas con pérdidas de recursos propios, terminando el día con un saldo neutro, un resultado que se registra por primera vez desde el inicio del año en curso. Las ventas de los exportadores durante julio anotaron un récord en el volumen de ingresos, algo que contribuyó para que la autoridad monetaria terminara el mes con otro saldo positivo por su actividad de regulación en el mercado, algo que veremos si continúa en el mes que se inició hoy.

Dólar blue

El dólar blue cerró este lunes sin variaciones a $180,50, según un relevamiento de Ámbito en la Ciudad de Buenos Aires luego de haber rebotado el viernes 50 centavos tras presentar varias jornadas en baja y alejarse de la posibilidad de acercarse a su récord histórico de $195.

De hecho, pese al repunte, sufrió su mayor baja semanal desde enero, más allá de que a lo largo de julio anotó el avance mensual más importante del año.

El paralelo repuntó el viernes luego de tres jornadas con caídas y una sin variaciones, para acumular un retroceso de $4,50 en la semana (el miércoles bajó $3), tras alcanzar el viernes pasado su máximo de 2021 ($185). Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 86,7%, 11 puntos porcentuales más que hace un mes.