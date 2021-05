Los empresarios ya deben preparar el terreno para la etapa que se viene

Un cierre de actividades mucho más extenso por el Covid-19 implicaría un golpe definitivo para muchas empresas. El Gobierno lo sabe por eso no quiere cerrar nada, pero una segunda ola puede imponerse. Lo mejor, frente a esta posibilidad, no está en hacerse de stock (sí reponer lo vendido), sino en hacerse de caja, porque contar con liquidez es clave cuando no hay fondos para otorgar ATP. Eso sí, toda la materia prima y partes que tengamos, hay que transformarla en producto final cuanto antes, aún si somos esenciales, porque no sabemos si nuestro nivel productivo se verá acotado por casos de Covid-19 en nuestra empresa.

motos.jpg Uno de los consejos para las empresas es aprovechar las materias primeras para fabricar ahora productos terminados y tenerlos listos para volcarlos al mercados cuando se necesite. NA

Tarde o temprano, la economía va a recuperarse a un paso más acelerado, por eso es clave tener stock para atender los requerimientos del mercado, pero sin sacrificar la caja. El que tenga producto va a ser el ganador. Además de stock es importante contar con solvencia y liquidez, para que seamos los elegidos por proveedores y bancos.

En materia de ventas, cuando pensamos en un país con crisis económicas recurrentes, debemos tener en nuestro portfolio productos y servicios con alto valor agregado, los que generalmente aportan el 20% de la facturación pero más de la mitad de la ganancia. Si tenemos un posicionamiento orientado al volumen, debemos tener espalda financiera o la disciplina de anticiparnos a los cambios de mercado y reducir la estructura, con los costos que ello conlleva.

Ahora, a pesar de las dudas que hemos plasmado, como crecimiento va haber y no todas las empresas van a poder aprovecharlo porque parten de situaciones financieras muy diferentes, 2021 será un año para ganar share a cuestas de los que van a perderlo.

deposito El stock será clave para afrontar la etapa de levantamiento de restricciones, porque se espera una gran demanda de productos. Pexels

Las empresas que pudieron acopiar stock y cancelar pasivos financieros, van a estar en inmejorables condiciones para dar más plazo con la finalidad de ganar mercado. Tenemos que contar con información sobre la situación de la competencia para saber si estamos en un momento óptimo de hacer una campaña de marketing agresiva, sin necesidad de sacrificar Ebitda.

(*) Presidente de Wise.