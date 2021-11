Los españoles que participan en el debate sobre el futuro de la UE piden más comunicación específica

Los españoles que han participado este domingo en el segundo debate sobre democracia europea, Estado de derecho, valores y seguridad en este panel temático de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) estuvieron de acuerdo en que es necesaria más comunicación específica sobre la UE para los ciudadanos.

Nueve españoles participaron junto con otros 200 ciudadanos de la Unión Europea seleccionados al azar en los debates, celebrados de manera virtual del viernes al domingo.

El encuentro retomó el trabajo iniciado por este panel en septiembre en Estrasburgo (Francia) para discutir cómo construir la identidad europea, reforzar la participación ciudadana, proteger los derechos humanos, prevenir la discriminación y salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en la UE.

«Ha sido muy interesante. Hemos debatido que no llega la información de la UE a cada nación, no llega de la manera que querríamos que nos llegara«, ha explicado María Paloma Encabo Pascual, una jubilada madrileña de 67 años, quien ha lamentado que muchas veces los ciudadanos deben ir a internet a buscar información específica sobre la UE y esto no está al alcance de todos.

«Una de las formas de que no se pierda la información es que en las noticias, igual que salen espacios para el deporte, por ejemplo, que salieran unos minutos con noticias sobre la Unión Europea«, ha considerado Encabo, quien cree que «mucha gente no sabe cómo funciona la UE y hay mucho escepticismo también porque no tenemos un conocimiento».

Jesús Peña, gaditano de 51 años que trabaja en el sector de la banca, expuso en el debate público el resultado del panel en el que participó.

En concreto, pidió iniciativas como un canal y redes sociales que informen específicamente sobre la Unión Europea.

«Despertaría interés sobre la UE en la ciudadanía; ahora no hay ese interés», ha recalcado, al tiempo que ha solicitado igualmente una «asignatura común en los sistemas de educación de cada país para que desde pequeños vayamos teniendo conocimientos sobre la UE».

El físico madrileño de 56 años Antonio García Cordero, por su parte, ha indicado la importancia de que ciudadanos puedan participar en este tipo de iniciativas porque «amplía los horizontes». «Falta información, pero (la UE) nos afecta en el día a día», ha coincidido.

García ha llamado la atención sobre que «es mucho dinero lo que se mueve desde Bruselas» y que hay «derechos que hay que conocer y defender».

«Estamos viendo cosas que no conocíamos«, ha subrayado, y ha pedido «maneras de que se conozcan mejor» entre la población.

«Creo que debemos hacer una unión más estrecha con una interacción más fuerte«, ha concluido.

Los paneles de la CoFoE aúnan a 800 ciudadanos de toda la Unión Europea de los cuales un tercio son menores de 25 años, y tienen el objetivo de reflexionar, discutir y presentar ideas sobre el devenir del club comunitario.

Las recomendaciones de los ciudadanos que conforman este segundo panel concluirán y se aprobarán en la tercera y última ronda de deliberaciones en diciembre, en Florencia (Italia), antes de sentarse como miembros del Parlamento Europeo (PE) para presentar ante eurodiputados, políticos nacionales y comisarios europeos el resultado de sus debates.

Todos los ciudadanos comunitarios pueden opinar sobre cómo configurar el futuro de la Unión a través de la plataforma digital multilingüe de la Conferencia, que hasta ahora ha recopilado más de 9.700 ideas de más de 35.100 participantes.