Los fantasmas que ignoramos

En la Argentina estamos rodeados por seres humanos que van a vivir muy poco; nos codeamos con ellos todos los días, desviamos la mirada para no verlos, tratamos de ignorarlos. Son jóvenes que jamás llegarán a la vejez, apenas serán, si tienen suerte, seres avejentados, vetustos a los cuarenta años.

Los vimos aparecer a partir de 2002 cuando la crisis los empujó a buscar sustento en las calles. Los llamamos cartoneros porque juntaban cartones para vender quién sabe dónde. Los primeros años fueron unos pocos que arrastraban carritos desafiando la antigua ley que prohibía la circulación de vehículos con tracción a sangre. Fueron incrementándose con una velocidad que ilustraba dramáticamente la decadencia económica del país. ¿Económica? No únicamente. También social, cultural y ética.

Estamos conviviendo, indiferentes, con muertos que todavía caminan porque el tiempo futuro se achica día tras día. Vemos asomar a seres humanos de los contenedores colmados de la basura que nosotros arrojamos. Y, ya lo dije, desviamos la vista para evitar ser testigos de la humillación.

¿Cuánto falta para que muera esa persona que come una porción de pizza arrojada junto con desperdicios caseros? No mucho porque a través de los escasos dientes que resisten se filtran bacterias que comenzarán el rápido deterioro del organismo. ¿Qué dermatólogo controlará las infecciones provocadas por las pulgas que infestan esos cuerpos con el consecuente cuadro febril que asediará a ellos y a sus hijos?

¿Nos hemos preguntado en dónde se lavan las manos luego de revolver la basura? Mejor que no lo hagamos porque el resultado será adverso. No se higienizan porque carecen de agua, porque no tienen jabón, no tienen hábitos que protejan la salud porque nadie les ha enseñado cuáles son esos hábitos ciudadanos que nosotros, los afortunados, tenemos incorporados desde niños. Desde el hogar y la escuela.

Los chicos que vemos montados en los carritos cargados de cartones que empujan sus padres o madres no van a la escuela. Y el hogar en el que viven no puede llamarse hogar. Son pocilgas levantadas junto a canales de aguas contaminadas y habitados por alimañas. El dengue se propaga entre ellos, ¿no usan repelente? Pregunta ridícula.

Las generaciones se miden en aproximadamente veinte años. El mismo lapso en que aparecieron los primeros cartoneros. Quienes nacieron en el 2002 han crecido en esa indigencia despreciable: apenas pisaron la escuela, jamás fueron controlados sanitariamente, la comida que ingieren es escasa y mala.

No van a llegar a viejos porque están condenados a caminar por calles gélidas hasta que llegue su fin. Su único confort es el sexo practicado en su casilla o en un rincón urbano con la secuela de embarazos adolescentes que iniciarán un nuevo ciclo de miserias. Una muchacha de 13 o 14 años que queda embarazada adelanta el ciclo generacional de argentinos fantasmas castigados por la pobreza extrema.

Ahora que se aproxima el invierno las condiciones de vida de nuestros “compatriotas” se agudizarán todavía más. El frío es cruel con los pobres porque la ropa de abrigo es escasa y la comida caliente también. Dormir en la calle será mucho más difícil. ¿Están todos vacunados contra la gripe? Pregunta ridícula.

Hemos construido un país de ciegos que no miran a estos espectros que aunque no lo aparenten hablan el mismo idioma, habitan el mismo territorio, alientan al mismo seleccionado de fútbol y, me sonrojo al decirlo, son nuestros semejantes.

Indiferentes a las consignas electorales y las hasta ahora vacuas promesas, siguen deambulando hacia un futuro que para ellos está muy cercano: el embrutecimiento, la enfermedad, la vejez prematura que finalmente los depositará en una tumba indigna.

Escritor y periodista

