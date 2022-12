los ferroviarios anuncian paros para Navidad

Los británicos se enfrentan a más interrupciones en el transporte público a medida que se acerca la Navidad, como consecuencia de nuevas huelgas de trenes, que se suman a otra decena de medidas de fuerza en los servicios públicos en reclamo de mejoras salariales y mejores condiciones laborales, en medio de la crisis generada por la alta inflación.

Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT por sus siglas en inglés) confirmaron otra medida de fuerza que se realizará desde el 24 de diciembre al 27 de diciembre, lo que, se espera, provoque caos en uno de los períodos del año de más movimiento de personas.

Las huelgas se centran en las demandas de mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales que se mantengan al día con el aumento de los precios.

El sindicato confirmó también medidas de fuerza la próxima semana -13, 14, 16 y 17 de diciembre- en 14 compañías de trenes, aunque continuaban las negociaciones.

Los jefes sindicales instaron a los representantes de RMT en el ente estatal ferroviario Network Rail a rechazar nuevas propuestas salariales de las compañías privadas que brindan el servicio con la infraestructura del ente público y a proceder con huelgas el 13, 14, 16 y 17 de diciembre.

El dirigente del sindicato RMT Mick Lync, dijo que el Gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak estaba «coordinando un ataque contra los trabajadores» al cambiar las condiciones laborales y ofrecer aumentos salariales por debajo de la inflación.

“Sería una tontería que los sindicatos no se coordinaran para responder a esos ataques”, dijo esta mañana en el programa Today de BBC Radio 4.

«Seguimos disponibles para las conversaciones a fin de resolver estos problemas, pero no cederemos ante la presión de los empleadores y el Gobierno en detrimento de nuestros miembros», afirmó.

También aclaró que las huelgas navideñas «no afectarían en gran medida a los servicios de pasajeros», pero tendrían un impacto en obras de ingeniería entre el 24 y el 27 de diciembre.

El ministro de Transporte, Mark Harper, describió la escalada como «increíblemente decepcionante»

«Es increíblemente decepcionante que, a pesar de un acuerdo nuevo y mejorado que ofrece seguridad laboral y un aumento salarial justo, el RMT no solo continúa con la próxima acción industrial, sino que ha convocado más huelgas durante la Navidad”, afirmó en declaraciones a la emisora Sky News.

La líder adjunta del opositor Partido Laborista, Angela Rayner, por su parte, aseguró hoy en una entrevista con BBC que los ministros deben «reunirse urgentemente en la mesa» para resolver la disputa ferroviaria y otros problemas urgentes en la economía.

Dijo que el sistema ferroviario «se está desmoronando absolutamente, sin las huelgas».

La disputa ferroviaria es una de las muchas que amenazan con generar una paralización general en el Reino Unido con el personal de enfermería, paramédicos, trabajadores del correo, bomberos, choferes del transporte público y profesores universitarios, entre otros, que también anunciaron paros la semana pasada.

El Gobierno se resiste a otorgar aumentos, con el argumento de que podrían impulsar aún más la inflación, que está en su punto más alto en 40 años, con un 11,1% anual en octubre.

The latest strike dates will only affect engineering work and not train services.

However, you’re right, I doubt this clarification will convince you. https://t.co/JPEoUAYFtt

— RMT (@RMTunion) December 6, 2022