“Los formadores de precios quieren seguir teniendo súper utilidades”

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, afirmó que “los sectores monopólicos quieren seguir teniendo súper rentabilidades a costa de la recuperación del mercado interno”.

Además, en una entrevista realizada con Télam, señaló que “es saludable y auspicioso el conjunto de medidas que se han tomado” en favor de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Fernández preside Apyme desde el 2018 y es también diputado nacional por Córdoba en representación del Frente de Todos.

-Fernández, ¿cómo está el sector pyme en actualidad?

-La situación objetiva de las pymes, y de una gran parte del tejido productivo, todavía no ha cambiado sustancialmente en lo que respecta al nivel de actividad y recupero de rentabilidad. Sin embargo, es saludable y auspicioso el conjunto de medidas que se han tomado a partir del 10 de diciembre. Y si bien aún no se reflejan en el nivel de actividad, ha cambiado la expectativa.

-Si las medidas son las adecuadas, ¿por qué no repuntó la actividad?

-El grado de deterioro que tenía el mercado interno, tanto por su destrucción como por el alto nivel de endeudamiento, derivó en que los ingentes recursos que el Estado y el sector privado aportaron a los sectores que menos tienen se hayan destinado al desendeudamiento de las familias. Es decir, en vez de volcarse al consumo, gran parte del dinero inyectado se utilizó para cancelar deudas que tenían los consumidores. Esto todavía frena la recuperación en ventas y el nivel de actividad. Lo que se hizo hasta el momento es detener la caída.

-El presidente Alberto Fernández planteó esta semana su preocupación por el aumento de precios, ¿Apyme comparte el diagnóstico?

-Nosotros expresamos también la misma preocupación. Los formadores de precios vieron en la recuperación del poder adquisitivo de los sectores populares la posibilidad de aumentar precios y lo hicieron en algunos rubros muy por encima del resto. En esto quiero ser claro: la rentabilidad se aumenta produciendo más, no elevando precios.

El Estado, atendiendo las sugerencias de las pymes, congeló tarifas, bajó la tasa de interés. Es decir, cambió su lógica. Los que no lo hicieron son los sectores monopólicos que quieren mantener súper utilidades a costa de la recuperación del mercado interno.

En la Argentina se estableció un estándar de rentabilidad único en el mundo. Es una cuestión hasta ideológica en algún punto. ¿Por que acá ganan un 30% y en Europa la renta es de 5%? Cuando uno les pregunta por qué sucede esto, responden que es porque en la Argentina hay imprevisibilidad, entonces hay que acumular lo más rápido posible.

-Y en esta discusión, ¿qué rol juegan las pymes?

-Las pymes valoramos altamente la inclusión de licencias no automáticas que protegen la producción nacional; el financiamiento de productos nacionales a través de Ahora 12; la baja de interés; la estabilización del dólar; la moratoria fiscal; y la inclusión en los programas que están volcando una gran cantidad de dinero como la tarjeta Alimentar, el “Compre más cerca”. Es decir, todo el instrumental que el Estado está poniendo para reactivar el mercado local.

-¿Cómo recibieron en Apyme la sanción de la Ley de Góndolas? ¿Ven factible su aplicación?

-El control del Estado en este momento no es suficiente. El Gobierno anterior destruyó el poder de fiscalización; paralizó la Secretaría de Comercio; desarmó el seguimiento de las cadenas de valor y esto impide saber en qué etapa de la formación de precios se producen las distorsiones.

Recomponer esa estructura lleva tiempo y mientras tanto las pymes, que son las principales interesadas en que sus productos estén en la góndola, van a tener que ayudar a controlar. Sin pelearse con nadie, solamente cuidando el espacio que les corresponde.

-¿Considera que la deuda de las pymes con el sector financiero debe renegociarse?

-Pienso que hay que reperfilar la deuda a tasas adecuadas. Pero ojo, creo que hay que segmentar claramente entre las pymes que fuimos víctimas del modelo económico del Gobierno anterior, y las grandes empresas que se endeudaron, especularon, obtuvieron grandes rentabilidades y ahora pretenden licuar sus pasivos.

-¿Va a impulsar alguna medida para el sector pyme desde su banca de diputado?

-Sí. Vamos a buscar una mejor ley integral pyme que desburocratice, que permita una correcta calificación pyme para que no siga habiendo vivos que usufructúan beneficios impositivos que no les corresponden. Queremos cumplir el compromiso empresario de crear riqueza para el país, no para llevarla afuera.