“Los fuegos los apagan los vecinos con cubos”

Los incendios siguen devastando el Mediterráneo. Hace tan solo unos días era Turquía la que estaba en una situación desesperada, ahora mismo, las llamas siguen arrasando Grecia, donde han quemado ya más de 600.000 hectáreas, en Sicilia se ha declarado el estado de emergencia por los fuegos y la por la erupción del volcán Etna, Albania, Kosovo y Rusia siguen ardiendo y los incendios de California son los más importantes de la historia de Estados Unidos y no podrá ser controlado hasta octubre. Todo, mientras una extenuante ola de calor azota medio mundo con temperaturas por encima de los 43º. Una catástrofe tras otra que está muy estrechamente relacionada con el imparable cambio climático del que este lunes advertían los expertos.

Con todo el Mediterráneo ardiendo, la situación que más preocupa es la de Grecia, un país que lleva ardiendo más de una semana seguida, en el que se han quemado cientos de miles de hectáreas y al que ya no le quedan recursos para luchar contra el fuego. “Había incendios en todas partes al mismo tiempo, más de 100 al día”, cuenta a 20minutos Vassia, una joven griega que aprendió a hablar español en intercambios con estudiantes de nuestro país.

Vassia vive en la isla de Pyrgos, a poco menos de un kilómetro del foco de los incendios en la región. Los que más preocupan ahora mismo son los de la Isla de Eubea, pero el resto de incendios que asolan Grecia, no son menos devastadores: “En mi región hay cinco o siete incendios al día. Mi pueblo ha estado a punto de quemarse y otros muchos se quemaron, había tanto humo en la ciudad que ayer no se veía nada y no se podía respirar”.

Lo confirma Iñaki Lamúa, un español que pasa varios meses al año en Grecia: “Hoy es el primer día que nos despertamos con el cielo azul, llevamos una semana despertándonos con la ceniza en el aire. Y huele realmente mal. Parecía que estaba nublado pero no, era humo. Desde la azotea puedo ver las columnas de humo y hace unos días se veían las llamas”.

“Casi nos hemos olvidado del Covid”

“La situación es catastrófica”, define simplemente Iñaki. Hace cinco días el gobierno les pidió que, si podían evitarlo, no salieran de casa por el humo. Y a los vecinos de Olympia, la ciudad más próxima al fuego, tuvieron que evacuarlos: “Les han hecho abandonar las casas y venir a Pyrgos. Están muy nerviosos, hay mucha incertidumbre porque son muchos días ya y creen que no se están poniendo los medios suficientes”.

“En la televisión solo puedes ver imágenes de catástrofe, gente a la que se le queman las casas gritando y llorando, otros huyendo en barcos. Es la única noticia, casi nos hemos olvidado del covid“, confirma Vassia.

Bomberos voluntarios miran las llamas acercándose Atenas EFE/KOSTAS TSIRONIS

Los incendios han quemado más de 600.000 hectáreas, han llegado a la misma Atenas, a la capital, han asediado un país y eso encoge el corazón de los que lo consideran su casa: “Llevo viajando aquí desde los 14 años, es como mi segunda casa. Ver que todos los lugares que conozco están en llamas da muchísima pena”, cuenta Iñaki. Vassia, como griega, está de acuerdo con él: “Me duele mucho ver mi país arder y estoy triste porque este país es mi casa. Siento como si mi propia casa se destrozase”.

“La gente está desesperada, no hay medios, no hay soluciones. Y lo único que esperamos es que acaben las llamas para ponernos a trabajar…pero todavía hay llamas por todos lados”, cuenta Iñaki.

El Gobierno “ha fracasdo”

Estos fuegos, no solo han incendiado bosques, calles y propiedades, sino también la opinión pública. Los griegos creen que el Gobierno no ha hecho suficiente ni para prevenir los incendios ni para pararlos. “Llevábamos una semana superando los 40 grados, lleva mucho tiempo sin llover. Grecia cada verano se incendia y este verano con las temperaturas que había estaba muy claro que iba a volver a pasar”, se lamenta Iñaki.

“Objetivamente, han fracasado”, resume Katia. “El gobierno no tenía planes sobre cómo enfrentar los incendios, tenía solo planes de evacuación. Lo que quiero decir es que no les importó que los bosques se quemaran o que familias perdieran sus casas. Solo han salido en la tele y han dicho ‘Hemos actuado bien y no hay víctimas'”. Pero Vassia cree que esto no es, ni mucho menos, suficiente.

Vassia cree que en su mayoría han sido incendios con poco viento, que no deberían haber sido “difíciles para los bomberos” pero que simplemente “no ha habido bastantes porque el Gobierno ha hecho recortes”. Por eso, en muchas zonas, sobre todo en la más afectada, la isla de Eubea “la gente estaba sola, sin bomberos, sin aviones. No les ha ayudado nadie”, por eso se han dado esas imágenes catastróficas.

“Los incendios los han apagado los vecinos con cubos”

“La parte buena de toda esta historia es que los ciudadanos se han unido y no he visto nunca solidaridad como esta”, se enorgullece Vassia. “Muchísimos incendios no han sido sofocados por la autoridad sino que son vecinos que van con cubos y mangueras”, por eso, cuenta Iñaki, los fuegos se propagan tan rápido. “No hay medios, ni bomberos y si los hay, no están organizados”.

Las críticas al Gobierno son tantas que hay quienes incluso están pidiendo elecciones en septiembre. El primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis, ha pedido incluso perdón por la gestión de los incendios, pero de poco ha servido: “La opinión general es que el Gobierno no está haciendo nada además de dedicarse a hacerse la foto”, añade Iñaki. Lo bueno, es que la gente se está organizando para apagar fuegos, dar de comer a los que lo necesitan y llevar ropa y mantas a los que han sido evacuados. Es la única cara amable de una situación catastrófica.

Sicilia declara el estado de emergencia por el fuego

En Sicilia han coincidido dos hechos que han complicado la situación: Más de 560 incendios en un día y una nueva erupción del volcán Etna. “Son pequeños focos”, cuenta a 20minutos Diego Aleu, español que reside en la isla. “Es una desgracia, pero es lo que suele suceder. No es un gran incendio que quema miles de hectáreas, pero vas sumando todos los pequeños incendios y son muchas hectáreas los que se queman”.

La erupción del Etna, sin embargo, no ha afectado demasiado a su vida “Es espectacular, pero para la población no hay riesgo, es una cosa más, la gente sale a hacer su vida normal tranquilamente. Estamos acostumbrados”.

Así luce la erupción estromboliana del Volcán Etna esta mañana en Sicilia, Italia 9 de agosto de 2021

Nuevo erupción, con alta emisión de cenizas y poderosas fuentes de lava. pic.twitter.com/o224dicEgy — Naturaleza y mas (@Naturalezaymas_) August 9, 2021

¿Es casualidad que el Mediterráneo se esté quemando?

Los españoles en el Mediterráneo con los que este medio ha hablado no creen que estos fuegos sean casualidad. Apuntan a la ola de calor que ha hecho que Grecia y Italia superen los 43º y no baje de los 30º que ahora llegará a España y dejará temperaturas de más de 45ª. Pero los activistas de Extinction Rebellion, una organización mundial contra la emergencia climática, tienen claro que no es casualidad: “La subida de la temperatura provoca olas de calor cada vez mas extremas y con esto se propagan incendios cada vez más incontrolables”, explica Fernando, activista.

Se está dando además, en el Mediterráneo, lo que se conoce como desregulación climática: “El fuego ha llegado hasta Atenas, pero en el norte del país hay granizadas y riesgo de inundaciones. En Italia hay una ola de calor, pero hace poco estaban cayendo bolas de hielo del tamaño de aguacates en Milán” explica Fernando. El clima ya no sigue una lógica.

“España es el país europeo más vulnerable al cambio climático”

Tal y como alertaron este lunes los expertos del IPCC, que la temperatura suba 1,5 grados para 2050 es inevitable. “De momento, hemos aumentado 1,17º y ya con esto estamos viendo fenómenos extremos”, dice Elena, activista de la misma organización. Pero advierte de que si la temperatura sube hasta los 2º “va a ser difícil repartir alimentos, habrá un aumento masivo de los precios de productos básicos, de las energías, en España habrá mega sequías, olas de calor muy intensas que llegarán a los 60 grados y esa temperatura no es compatible con la vida. España es el país europeo más vulnerable al cambio climático”.

“Estamos ya en el suelo y no ha empezado ni el primer round”, resume Fernando. Lo podemos ver en “las riadas en Alemania que han matado a un montón de personas, inundaciones masivas en Londres, eventos extremos como que el Mediterráneo esté ardiendo, olas de calor como la que llega a España”. Por eso cree que “el papel de cada individuo es extremadamente importante” pero lo crucial es el compromiso de los políticos para llegar a las 0 emisiones netas ya. Por eso, consideran insuficiente reducir el 40% de las emisiones para 2030 como propone el Gobierno, hay que ser más ambiciosos. Es la única forma de parar la emergencia climática porque “esto nos afecta a nosotros, no a nuestros nietos. Todos los que estemos vivos en 2050 vamos a vivir la peor parte”.