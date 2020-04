Los funcionarios macristas infiltrados que todavía siguen en el Estado

Infiltrados 01.jpeg

En Techint, empresa que fue noticia esta semana al anunciar el despido 1.450 operadores contratados, en plena crisis por la pandemia de coronavirus, todavía se encuentran representando el ex titular de la SIDE, Miguel Ángel Toma, y el ex secretario de Hacienda, Pablo Guidotti. Este último presentó la renuncia a su cargo pero hasta que no se realice la asamblea de accionistas no se hará efectiva.

En Edenor se encuentra Emilio Basavilbaso. En su caso, hasta diciembre era también el titular de la ANSES.

En Consultatio está José Maria Tolello, hijo de un asesor de Mauricio Macri. Mientras que en Banco Macro Luis Blaquier continúa como director; fue directivo de Ledesma, Pegasus, Grupo Clarín y Goldman Sachs y se encuentra procesado por venta de acciones y compras de Leliq.

El contador de Mauricio Macri, Mauricio Szmulewiez, se encuentra todavía como directivo en Transportadora Gas del Sur; mientras que Iñaki Miguel Arreseygor, responsable de las contrataciones de la administración de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, figura aún en Mirgor, empresa que anunció despidos en las últimas horas.

En Grupo Concesionario del Oeste están Juan Martín Monge Varela y Alejandro Guillermo Chitti. Ambos se negaron a presentar sus renuncias, pero finalmente cedieron.

Agazapados: Los “republicanos” del PRO que se atrincheran y no quieren irse

En Pampa Energía, siguen en sus puestos Santiago Alberdi y Clarisa Lifsic de Estol, mientras que en Aluar permanece el abogado Alejandro Fargosi.

Por otro lado, también continúan en sus puestos, desde el gobierno de Mauricio Macri, Gladys Liliana Morando (Subdirección General de Técnico Legal Aduanera) y Javier Zabaljauregui (Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas).

Mientras tanto, YPF tiene su acción en su piso histórico producto de la herencia recibida por la gestión de su ex presidente Miguel Gutiérrez y su actual CEO, el macrista Daniel González. Con pérdidas de producción y reservas, la compañía está cada vez más endeudada. Se espera la llegada del nuevo CEO a fin de abril, cuando se concrete la asamblea anual de accionistas.