Los gastronómicos se adaptan ante las nuevas medidas – Télam

Los locales modificaron los horarios y modalidades de atencin en sus locales.

Establecimientos gastronmicos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires modificaron los horarios y modalidades de atencin en sus locales para adaptarse a las restricciones implementadas por el Gobierno para frenar la nueva ola de coronavirus.

La mayora de los restaurantes y bares anunci que atender en forma presencial en veredas y espacios al aire libre de sus locales hasta las 19, y a partir de ese momento slo lo harn con las modalidades de “take away” (para retirar) y “delivery” (envo a domicilio).

Asimismo, algunos adelantaron el inicio de sus horarios de atencin al pblico; o crearon nuevas opciones de consumo para intentar compensar la prdida del turno noche.

“Vamos abrir durante el medioda en das de semana; no sabemos qu va a pasar, pero seguramente habr alguna parte del pblico que responder y se animar a venir al medioda”, explic el chef Leonardo Fumarola, de L’Adesso.

Por su parte, Lucas Villalba, dueo de Moshu, afirma que “en principio nos afecta poco, aunque puede ser catastrfico; pero viendo la situacin actual parece ser la nica medida a tomar”.

En tanto, Toms Lafiandra, de Enero Costanera, afirm que “la mayor problemtica de las restricciones son los turnos que nos sacan; la gente no gasta al medioda lo que gastara a la noche”.

“Adems, no estamos en una zona urbana, como para take away o delivery; y los horarios de la tarde para la merienda y dems no nos sirven; por eso decidimos abrir solo los mediodas”, complet.

Por su parte, ante el esperado incremento de los envos a domicilio, a raz de las nuevas medidas dispuestas en el DNU 241, la empresa Rappi Argentina dispuso envos gratis para los usuarios de la plataforma.

“Sabemos lo difcil que es esta situacin y por ello queremos colaborar con nuestros usuarios y comercios aliados entregando un beneficio que contribuya a que las personas puedan quedarse en sus casas y recibir sus compras de cercana, y que sea un apoyo para las miles de tiendas locales que hoy son parte del ecosistema de Rappi”, expres su gerente general Astrid Mirkin.

Por su parte, las cadenas de comidas rpidas tambin adaptaron su operacin y potenciaron los segmentos de envo a domicilio o retiro en la tienda..

As, la empresa McDonald’s Argentina desarroll un servicio de compra y envo propio en AMBA a travs de su app; y actualiz el servicio de compra por la aplicacin, con la posibilidad de retirar el pedido desde el auto, moto y bicicleta, o por el mostrador.