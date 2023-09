Los hospitales británicos invierten millones de libras para cubrir la falta de médicos

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido tuvo que invertir millones de libras en recursos adicionales para cubrir la falta de personal a causa de una histórica huelga declarada esta semana por los médicos residentes y los especialistas en reclamo de mejoras salariales en un contexto marcado por la crisis sanitaria y una inflación que alcanza el 6,8% anual.

Aunque ambos grupos habían protestado por separado en meses anteriores, esta es la primera vez que realizan una medida conjunta.

Los médicos han visto sus salarios erosionarse sustancialmente y están pidiendo que se restablezcan a los niveles de 2008.

A cada grupo se le impuso este año un aumento salarial subinflacionario por parte del Gobierno, y el primer ministro Rishi Sunak dijo que el 6% otorgado más una suma fija para los médicos residentes es «definitiva».

Today, some services will be affected due to strike action.

You will be contacted if your appointment needs to be changed, please continue to come forward for the care you need. pic.twitter.com/EpOYSu1QnM

— NHS England (@NHSEngland) September 20, 2023