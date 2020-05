Los insólitos videos de Patricia Bullrich en TikTok durante la cuarentena

En su cuenta, la actual presidenta del PRO comparte videos descontracturados donde luce una vestimenta de entrecasa y revela algunas de sus intimidades.

Un video en el balcón de su departamento dedicado a su nieta, confesiones sobre su corte de pelo fallido y tips para salir a hacer las compras sin contraer el coronavirus, son algunos de los posteos que más comentarios generaron en su perfil.

“Ahora me corté el pelo y además de cortarme el pelo me lo teñí y además me lo corté con la tijera de la cocina, me quedó un pelo atrás. Pero bueno, es lo que puedo hacer…”, admitió Bullrich mientras probaba algunos de los filtros de la app.

En otro de los videos luce una gorra negra, lentes de sol, remera y pantalón blanco y brinda consejos de cómo hay que equiparse para salir a la calle en medio de la pandemia. “Soy la compradora designada de la casa. Me voy a hacer las compras. Me llevo un guante, me llevo un barbijo, me llevo un gel, unos pañuelitos y cuando llego después les muestro cómo limpio todo”, contó.