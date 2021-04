Los jardines y escuelas municipales desarrollarán un proyecto de “Malvinización educativa”

El intendente Pablo Mirolo, firmó un proyecto de “Malvinizacion” que cubrirá todos los niveles educativos del municipio. En la oportunidad, estuvo acompañado por la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo y el presidente de la comisión nacional de excombatientes de Malvinas, David Diaz.

Por su parte, Stella Mirolo, explicó que: “Dicho plan, llamado “El Club Los Niños de Malvinas”, consta en acompañar y facilitar la tarea de enseñar y reforzar en las escuelas, el doloroso pasado argentino, para concientizar y tener presente el patriotismo, valorando y honrando a nuestros héroes que no están y a los que aun si”.

En referencia, el intendente resaltó el compromiso con la temática desde Educación, y dijo: “Como forma de concientización, este proyecto referido a Malvinas, tiene como objetivo revalorizar la gesta, el sacrificio y la lucha de los ex combatiente, y no solamente durante la guerra, sino también lo que significó después del suceso, el trabajo de ellos y la reivindicación que merecen, por la que trabajan todos los años”. “Hay que entender que la causa de Malvinas es una causa de todos, que abraza el sentimiento argentino sobre el reclamo de la soberanía del suelo de nuestro país” añadió.

En este sentido, David Diaz, agradecido con el empeño del municipio bandeño dijo: “Es importante la preservación del recuerdo de Malvinas en espacios sobre todo escolares. Este es un proyecto con el que se venía trabajando desde hace tiempo, y que el municipio asuma el compromiso de incluirlo en su curricula escolar, es un logro muy importante para todas las familias de los veteranos de guerra, y para todo el pueblo argentino, para que nunca se olvide que Malvinas serán hoy, y siempre, argentinas”.

En conmemoración

El 2 de abril, se realizará el izamiento de banderas a las 8:45, en plaza Belgrano de la ciudad de La Banda. También, el intendente Mirolo hará entrega de una placa representativa a los excombatientes, como forma de agradecimiento, y por el trabajo que se realiza en conjunto para mantener viva la memoria.