LOS JUEGOS DE BRASIL.

Por Bryan Harris.- Por las redes sociales el Presidente de Brasil anunció las primeras reducciones de aranceles a productos importados. Trató de juguetes. Fue hace un mes: era parte de los amplios planes de su administración. Se propuso revitalizar la economía con un programa de liberación comercial, cortes a la burocracia y reformas estructurales. Era una victoria para el líder de derecha que asumió en 2018, y para Paulo Guedes, su ministro de Economía.

A pocos días de la decisión – tras un año de reuniones con fabricantes locales- el Ministerio de Economía soportó presiones de lobby de la industria. Dio marcha atrás. La disminución de los aranceles no se inició en diciembre como estaba previsto. Según el Ministerio, se implementará gradualmente durante este año.

Cuando asumió la cartera a principios de 2019, Guedes fue aclamado como la estrella que recuperaría la prosperidad económica de Brasil.

Guedes, ex administrador de fondos, tuvo un notable éxito inicial, con la aprobación de la reforma histórica del generoso sistema previsional. Permitiría al gobierno ahorrar casi u$s 200.000 millones en diez años.

A dos años de haber asumido, su gestión se opaca. En el Congreso se estancan reformas estructurales: la simplificación del sistema tributario y la reforma administrativa del Estado.

Cuando asumió la cartera a principios de 2019, Guedes era aclamado como la estrella que recuperaría la prosperidad económica de Brasil.

Se trata de un proceso muy complicado atrapado en la maraña de intereses creados. Guedes intenta abrir una de las economías más proteccionistas del mundo.

Los éxitos en materia de privatización y reducción de la burocracia son escasos. En agosto, los dos funcionarios responsables de ambos proyectos renunciaron, aduciendo profundos conflictos con dirigentes con intereses personales y falta de voluntad política.

La pandemia complica a Guedes. La disciplina fiscal era la base de sus planes, pero desde abril el gobierno transfirió a los más pobres miles de millones de dólares. Produjo un agujero en las finanzas públicas del país que domina la agenda económica.

“El Paulo Guedes que existía hace dos años ahora se enfrenta a la realidad. Las reformas en Brasil son un proceso lento, gradual”, dijo un empresario en Brasilia “Las reformas son como el cielo. Todo el mundo quiere ir, pero no ahora”.

Algunas empresas extranjeras expresan su frustración por la lentitud de los cambios. “El repentino e injustificado cambio de posición contradice la política económica anunciada, lo que representa un comportamiento que viola la buena fe”, dijo Hasbro, el gran fabricante de juguetes de Estados Unidos, tras la suspensión de la baja de aranceles a sus productos.

Quienes critican la falta de acción apuntan a Guedes, que cada vez más se lo ve como un obstáculo para el progreso en lugar de un motor de cambio. Conocido por un estilo belicoso, mantiene una relación complicada con el Congreso, que debe votar sobre casi todas las propuestas de reforma del Gobierno.

“El ministerio está desenfocado, no tan organizado como solía estar antes y desempeñando más bien un papel de apoyo. El ministro hizo promesas durante dos años, pero no tiene nada que mostrar”, dijo Sergio Vale, analista de MB Associates, con sede en New Jersey.

Pero Adolfo Sachsida, secretario de Economía Política del Ministerio, describió el último año como un “gran éxito. En medio de una pandemia, aprobamos la legislación para la inversión privada en saneamiento y mejoramos la ley para (la inversión en el mercado) de gas. Es una agenda muy difícil con la que Brasil lidia hace décadas. “Hay grandes desafíos: que contar con el apoyo de los gobiernos locales y de los estados de los sectores industriales y financiero y de los ciudadanos”.