Los líderes de Armenia y Azerbaiyán aceptaron la mediación de la UE tras una reunión frustrada en España

Los líderes de Armenia y de Azerbaiyán aceptaron ir a Bruselas para una mediación a cargo de la Unión Europea (UE) que tendrá lugar a fines de este mes con el objetivo de reducir tensiones tras la ofensiva relámpago que provocó un desplazamiento masivo de la población armenia de Nagorno Karabaj, informó este jueves el bloque en el marco de una cumbre en España donde se iba a abordar el tema y a la que no acudió el presidente azerbaiyano.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que invitó a la capital belga al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y al primer ministro armenio, Nikol Pashinian, y que tuvo la confirmación de ambas partes respecto a su participación, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Previamente, el gobierno azerbaiyano había mostrado su disposición a la conversación: «Estamos listos para celebrar pronto reuniones tripartitas en el formato de la UE, Azerbaiyán y Armenia», escribió Hikmet Hajiyev, asesor del mandatario Ilham Aliyev, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Azerbaijan supports the tripartite Brussels process and the regional peace agenda in the format of the European Union, Azerbaijan and Armenia, facilitated by the President of the Council of the European Union, Mr.Charles Michel, and in this sense, Azerbaijan is the author of many…

