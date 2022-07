Los líderes del Parlamento Europeo criticaron las palabras ‘racistas’ del primer ministro húngaro

Los líderes de los principales partidos del Parlamento Europeo condenaron este sábado al primer ministro húngaro, Viktor Orban, por sus comentarios «abiertamente racistas» sobre la mezcla racial.

La advertencia de Orban la semana pasada contra la creación de «pueblos de raza mixta» fue «inaceptable» y violó los valores consagrados en los tratados de la Unión Europea (UE), dijo el grupo en una declaración.

Una vocera del Parlamento Europeo afirmó que la declaración fue adoptada por una mayoría «muy grande», con el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos de derecha oponiéndose a la decisión.

Los eurodiputados del partido nacionalista Fidesz de Orban no están afiliados a ninguna de las principales agrupaciones desde su separación del tradicional Partido Popular Europeo de centro-derecha.

Los líderes del parlamento también instaron a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a condenar la declaración de Orban «en los términos más enérgicos».

La comisión se negó a comentar por el momento.

Solo su vicepresidente, Frans Timmermans, reaccionó, y dijo que el racismo es una «invención política venenosa» que no tiene espacio en Europa, en un tuit escrito el miércoles donde no menciona a Orban.

We are all different, our skins are different, our languages, cultures, beliefs. And yet we are all part of the same race, the human race.

Racism is a poisonous political invention. There should be no place for it in Europe where our strength comes from diversity.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) July 27, 2022