Los médicos siguen reclamando por las licencias y por la paritaria nacional de salud

Tras la finalización del pico de la segunda ola de coronavirus, los médicos y trabajadores de la salud vuelven a reclamar al gobierno que efectivice las licencias que les permitan tener un descanso tras meses de intensa labor y que se convoque a una paritaria nacional para el sector ya que consideran que el bono que comenzó a pagarse el pasado miércoles, y continuará por otros dos meses, resulta insuficiente.

En las últimas horas el gremio bonaerense CICOP pidió al gobernador Axel Kicillof que confirme las licencias de descanso en los 77 hospitales provinciales aprovechando la baja en los contagios y ante el temor que haya un rebrote por la variante Delta del covid. Desde la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud de la Argentina (Fesprosa) alertaron que vienen reclamando sobre este tema desde noviembre pasado en el marco del Consejo Operativo de Emergencia (COE) que integra el ministerio de Salud y los cinco gremios nacionales.

En diálogo con este medio, Jorge Yabkowski, titular de la federación, remarcó que mantienen diálogos regulares con funcionarios nacionales como Arnaldo Medina, Alejandro Costa y Alejandro Collia, que asisten a la ministra Carla Vizzotti. Pero que estas conversaciones en el ámbito del COE no se traducen en resultados concretos. “No solo pedimos por el tema de las licencias: hace 3 meses no se publican datos sobre contagios y muertes por covid de trabajadores de salud por lo que no hoy no sabemos cómo nos afecta el virus, falta decisión política para convocar a la paritaria nacional de salud para así elevar el piso salarial y dejar atrás el atraso inflacionario y queremos una mesa de negociación para resolver problemas pendientes en el Hospital Posadas”, reseñó el también dirigente de la CTA Autónoma.

El miércoles pasado el Ejecutivo empezó a pagar al personal de los centros asistenciales el bono de $6500 por tres meses. Empero, el personal de salud lo considera insuficiente y reclama una paritaria similar a la educativa que siente las bases para una mejora del ingreso que luego otorguen las provincias. La semana pasada hubo movilizaciones y este viernes se reunirá el comité ejecutivo de Fesprosa para discutir “cómo seguirá el plan de acción” para hacer escuchar estas demandas.

Respecto al pedido para que se cumplan las licencias obligatorias de los trabajadores, Yabkowski dijo que las autoridades nacionales argumentan que son los gobiernos provinciales los encargados de otorgarlas y que ya se ha propuesto en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el que intervienen los 24 ministros del área y la ministra Vizzotti. Hoy hay reclamos no sólo en Buenos Aires sino también en Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz y Río Negro. Al ser consultado sobre si se cumplen en el hospital Posadas, uno de los pocos de gestión nacional, respondió que “lo vamos llevando con la representación. Se han otorgado algunos permisos y otros no, es una batalla diaria”.