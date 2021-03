Los medios de comunicación estadounidenses perdieron audiencia tras la salida de Trump – Télam

“No lo llamamos el “Trump bump” (la curva Trump) por nada. Tena que caer en algn momento”.

Los medios de comunicacin de Estados Unidos llevan varias semanas viendo caer su audiencia y sus lectores, una reaccin a la salida de la Casa Blanca del meditico Donald Trump, sucedido por un Joe Biden a veces considerado “aburrido”.

Segn cifras de la consultora Nielsen, la cadena de noticias CNN fue la que experiment la cada ms repentina con la desaparicin de ms de la mitad de su audiencia entre enero y la primera quincena de marzo en la franja horaria de 20.30 a 22 horas, la de mxima audiencia.

Tambin muestran un descenso sus rivales MSNBC y Fox News, a pesar de tener lneas editoriales opuestas: la primera antiTrump, la segunda pro.

No obstante y aunque ya no tenga al magnate bajo los reflectores, Fox News solo perdi algunos puntos porcentuales de audiencia desde enero y compite con pequeos canales muy conservadores como OAN y Newsmax.

El diario The New York Times perdi casi 20 millones de visitantes nicos a su sitio web entre enero y febrero, y The Washington Post casi 30 millones, segn datos de Comscore, inform la agencia de noticias AFP.

Instalado ahora en Florida, Trump hizo algunas presentaciones y concedi varias entrevistas desde que dej la presidencia.

Sin embargo, ya no es el centro de atencin permanente de los medios de comunicacin, sobre todo a raz la suspensin de su cuenta de Twitter.

Para Adam Chiara, profesor de comunicacin de la Universidad de Hartford, las cadas de audiencia dan cuenta de que “la gente estaba ms interesada en las noticias sobre el presidente Trump que en lo que est ocurriendo hoy”.

Tobe Berkovitz, profesor de comunicacin poltica en la Universidad de Boston, explic por su parte que los medios de comunicacin son vctimas del contraste entre Trump, su gusto por la polmica y su carcter imprevisible, y el demcrata Biden, “un tipo aburrido” que adopt deliberadamente una estrategia de comunicacin contraria a la de su predecesor.

“Aliment a la bestia, atrajo clics, suscripciones y espectadores”, recuerda Chiara.

“No lo llamamos el ‘Trump bump’ (la curva Trump) por nada. Tena que caer en algn momento”, aad.

Segn especialista, las audiencias tambin estn cansadas de la informacin relacionada con el coronavirus.

Sin embargo, Mark Lukasiewicz, decano de la facultad de comunicacin de la Universidad de Hofstra (Nueva York), consider que “no se debe simplemente a que Trump dej el cargo”, sino que las audiencias tambin estn cansadas de la informacin relacionada con el coronavirus y la perspectiva de una salida inminente de la pandemia.

A pesar de este marcado descenso de su audiencia, los principales medios de comunicacin estadounidenses estn mucho mejor que antes de que Trump entrara en campaa en 2015.

La CNN duplica con creces su audiencia respecto a todo 2014, mientras que la MSNBC la triplica.

En cuanto a los diarios nacionales, aprovecharon esta buena racha para acelerar su transicin digital y validaron su nuevo modelo, basado esencialmente en las suscripciones en lnea.

En solo cuatro aos, lo que dur el mandato de Trump, The New York Times multiplic por 2,6 su base de suscriptores y escap a la crisis de los medios impresos con la que sigue luchando gran parte del sector.

Para los medios tradicionales queda la amenaza de una nueva plataforma de Trump, que el propio expresidente anunci el lunes -y sin dar ms detalles- que llegara pronto, aunque sera ms una red social que un medio de comunicacin.