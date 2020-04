“Los medios de comunicación no somos un sector más de la economía”

En una crisis como la actual, a a causa del coronavirus, es «fundamental» preservar la labor informativa. Así lo ve Werner Zitzmann. El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información atiende a 20minutos y comenta los riesgos que sufre el sector en esta época y habla de la necesidad de no tratar a los medios “como un sector más” de la economía.

¿Cómo es la situación actual de Colombia como país?

Veníamos con una muy buena situación económica, con buenas cifras y este era un proceso ascendente. No estábamos siendo ajenos al fenómenos de las protestas y también tuvimos episodios siguiendo un poco la línea de lo que pasaba en el mundo, pero de forma más civilizada. El país entró también un poco en esa etapa de propiciar espacios de cuestionar algunas cosas. Eso les hizo las cosas más difíciles al Gobierno en términos de popularidad, pero se estaba manejando. En general estábamos en un buen camino, con el Gobierno cumpliendo con los acuerdos (por ejemplo, con las FARC). El contexto era bueno. La pandemia nos pilló por sorpresa pero bien preparados tanto económicamente como políticamente.

¿Se realiza la función de informar con total libertad?¿Qué lagunas presenta el sistema en este sentido?

Sí, hemos tenido en general una tradición de una libertad de prensa palpable, en particular en las grandes ciudades, aunque falta información local. Pero en general sí ha habido libertad de prensa, pero siempre ha habido también dificultades, tendencias, políticas y a veces no es tan fácil acceder a la información. Y por supuesto la violencia contra los periodistas, que de dos años hacia aquí ha aumentado. No estamos en el caos, pero sí hay casos dramáticos. Muchas veces hemos sido cuestionados y por supuesto tenemos personajes que no le hacen ningún favor al periodismo.

¿Cuáles son las principales amenazas, cree usted, tanto a nivel nacional como en toda Latinoamérica?

El riesgo es el mismo en todos los lugares del mundo: la censura. Es cierto que en Latinoamérica las circunstancias son diferentes entre países. En Colombia no estamos tan mal, pero tenemos que anticiparnos para no estarlo en el futuro, sobre todo en lo que se refiere a los medios pequeños.

¿Qué planes o estrategias están implementando (o puede implementar en el corto plazo) de la mano de WAN-IFRA?

Estamos en el incendio, y creo que ese es un buen símil. Hay que tratar a la gente lo mejor posible. Ya se está pensando en la reconstrucción, pero de momento estamos en la labor de apagar. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar con hechos lo que somos capaces de hacer, el compromiso con el periodismo. Eso es extremadamente valioso. Hemos venido trabajando en estrategias de transformación digital y de las suscripciones y hay enormes retos por delante con las audiencias, con los lenguajes, con los nichos, etc.

¿Son los momentos de crisis como el actual una oportunidad o un riesgo para la libertad de información?

Yo veo una oportunidad enorme, porque ha servido para renovar los valores del periodismo. Estamos trabajando sobre los conceptos del periodismo indispensable, por muchas razones, y si estamos a la altura de esa demanda, el mejor periodismo estará por venir. Es difícil tener una mejor oportunidad que esta, aunque lamentablemente estemos en un incendio, y se necesitan una serie de medidas para apagarlo. Habrá quienes vean una oportunidad para silenciar a los medios y por eso hay que generar sensibilidad en la gente. Quedarnos sin medios sería un problema para todos.

¿Son estos tiempos complicados por culpa de las fake news?

Ya lo venimos diciendo estos días, vivimos en la época de la desinformación, pero las fake news han existidos siempre, solo que ahora tenemos la capacidad de señalar al mentiroso.

¿Cuál ha sido el efecto sobre el sector?

El reflejo es la caída de los ingresos de publicada, un promedio de un 70-80 por ciento, pero no así la circulación.Al Gobierno le anticipamos que necesitábamos entender que a los medios no se los podía ver como un sector más de la economía, estamos más allá de representar unas cifras de ingresos o puestos de trabajo, somos un valor muy importante del sistema democrático y de la vida social en una crisis. Somos fundamentales para la solución.

¿Qué medidas concretas solicitan para los medios de comunicación?

Necesitamos reconocimientos como bien esencial. Nos parece fundamental que se reconozca la actividad de los periodistas como de alto riesgo, porque la exposición es grave. Están en todas partes, están donde está el virus. Que se les priorice para las pruebas. Y en tercer lugar, queremos la garantía del derecho a la información y a la libre expresión, y esa garantía tiene que ser económica respecto al papel, los sueldos, etc, porque la publicidad está por los suelos. Necesitamos solucionar el problema de ingresos y necesitamos que el Estado, que es el primer anunciante del país, asigne unas partidas. Que se nos pague por lo que estamos haciendo. También pedimos que se quite, por ejemplo, el IVA a la publicidad. De momento no ha pasado nada de esto: el tratamiento ha sido como a cualquier sector de la economía. Hemos detectado ya ciertas excusas.