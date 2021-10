Los mejores trucos de Telegram

Telegram, a diferencia de WhatsApp, ofrece la opción de enviarse mensajes a sí mismo a través de «Mensajes Guardados». Para hacerlo solo se debe seleccionar «autocompartir» en el archivo que desee enviar y así se podrá descargar en la computador o más adelante.

En el caso de los trucos que sí comparte con WhatsApp, en Telegram también existen diferentes comandos para que el texto se vea diferente; negrita, tachado o en cursiva. Al igual que el servicio de mensajería nombrado, si se quiere que el mensaje en negrilla se deberá utilizar al principio y al final de la palabra o frase, dos asteriscos (**), para la cursiva, dos guiones al piso (__), y si se quiere tachado se tendrá que escribir doble virgulillas (~~).

Otro de los trucos es poder buscar mensajes por fechas. Para hacerlo hay que ir al chat de una persona, entrar a ajustes y allí oprimir en buscar. En las opciones se visualizará un ícono de calendario en el que se podrá elegir el día específico para encontrar un mensaje de conversaciones antiguas.

Telegram también ofrece diferentes bots con minijuegos que se pueden utilizar en la aplicación. Por ejemplo en los bots @gamebot o @gamee hay más de 30 juegos.

En cuanto a privacidad y seguridad, desde la app se puede configurar un pun similar al de desbloqueo de su celular. Con esta opción Telegram permite bloquear las capturas de pantalla y también programar un temporizador para que se bloquee después de cierto tiempo.

Con la opción de chats privados existe una alternativa en la que los mensajes se autodestruyen y no queda rastro a la vista de las conversaciones, no se puede tomar captura de pantalla, no pueden ser reenviados a otros usuarios ni quedan guardados en la nube como si sucede en otras aplicaciones.

Para los stickers personalizados en Telegram, a diferencia e WhatsApp, en esta aplicación basta con escribir una palabra en el buscador de stickers para que la app encuentre las mejores opciones para enviar. Se debe tener en cuenta que la app tiene almacenamiento ilimitado en la nube y da la posibilidad de enviar archivos de hasta 2 GB.