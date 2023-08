Los militares golpistas de Níger nombraron un nuevo Gobierno

Líderes de países de África occidental ratificaron este jueves que priorizan la diplomacia sobre la fuerza para convencer a militares que dieron un golpe de Estado en Níger de restablecer al presidente Mohamed Bazoum, horas después de que los golpistas ignoraran exigencias previas y nombraran un nuevo Gobierno de facto.

«Priorizamos las negociaciones diplomáticas y el diálogo como base de nuestro planteamiento», declaró el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, durante una cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) celebrada en Abuya, la capital nigeriana, con motivo del golpe en Níger del 26 de julio.

The Chairman of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government, President Bola Ahmed Tinubu, says the regional bloc will continue to…

En otra primera cumbre el mes pasado, los dirigentes de la Cedeao habían dado a los militares nigerinos siete días para restablecer al presidente Bazoum, elegido democráticamente hace dos años en la primera transferencia pacífica del poder en Níger desde su independencia de Francia, en 1960.

Pero el nuevo régimen ignoró el plazo.

«Lamentablemente, el ultimátum de siete días que dimos durante la primera cumbre no dio el resultado deseado», reconoció Tinubu.

«Debemos entablar conversaciones serias con todas las partes implicadas, incluidos los líderes golpistas, para convencerlos de que abandonen el poder y restituyan al (retenido) presidente Bazoum», agregó.

El miércoles, el vocero de Tinubu ya había anticipado que, al igual que sus pares del bloque regional, el presidente de Nigeria veía la diplomacia como «la mejor vía» en Níger, aunque no descarta «ninguna opción», en alusión a una intervención armada.

Horas antes de la cumbre de la Cedeao, los militares nigerinos multiplicaron las señales de querer consolidar su poder y anunciaron la conformación de un nuevo Ejecutivo con 20 ministros, que incluye a dos generales al mando de las carteras de Interior y de Defensa.

Los militares golpistas ya habían nombrado esta semana a su primer ministro, Ali Mahaman Lamine Zein, dando los primeros indicios de su determinación a conservar el poder tras el derrocamiento de Bazoum, que desde el golpe está detenido en Niamey, la capital de Níger.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda preocupación por las circunstancias «deplorables» de detención de Bazoum, y volvió a pedir su liberación.

El diplomático denunció «las deplorables condiciones de vida en las que al parecer viven el presidente Bazoum y su familia», según un comunicado de la ONU, informó la agencia de noticias AFP.

Guterres «reitera su preocupación por la salud y la seguridad del presidente y su familia y pide una vez más su liberación inmediata e incondicional y su restitución como jefe de Estado», declaró el portavoz del jefe de la ONU en la nota emitida anoche.

.@antonioguterres is «very concerned over the deplorable living conditions that President #Bazoum & his family are reported to be living under as they continue to be arbitrarily detained.» SG calls for his immediate, unconditional release & reinstatement as Head of State.#Niger pic.twitter.com/vBEfHvGzHR

— United Nations Geneva (@UNGeneva) August 10, 2023