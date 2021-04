Los miserables. Por Miguel Angel de Renzis – NCN

La discusión entre el bien y el mal arranca con la aparición del Hombre en la Tierra.

Pero en 1862 Víctor Hugo, en Francia, construye en una novela esta discusión sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El libro fue un éxito: Les Miserables.

Los contemporáneos del siglo XXI en la Argentina parecemos escapados de la novela y la sociedad está dividida entre los que luchan por el bien y los que lucran con el mal.

Los miserables nuestros no son como en la novela personajes ficticios. Tienen nombre y apellido y son ubicables.

Un ejemplo de la falsedad ideológica y de la mentira de lo que dicen representar en su vida lo constituye la licenciada en Ciencias Políticas Laura Alonso, ex diputada nacional del PRO y ex responsable de la Oficina Anticorrupción del 2015 al 2019.

Esto es lo que publicó en las redes:

Pensé que iba a haber una renuncia pero hay un DNU que espero nadie acate porque es irracional y absurdo. Abran los bares, los restaurants y las escuelas. Si nos gobierna un anormal, los ciudadanos ordenaremos este desastre siguiendo con nuestra vida económica y educativa — soy laura (@lauritalonso) April 16, 2021

Esta señora, que decía estar enamorada de Mauricio Macri, se suma a la provocación destituyente de quienes no quieren terminar de aceptar su derrota electoral.

Después de egresar de la Universidad de Buenos Aires entró a trabajar en Poder Ciudadano, una ONG que se dedicaba a exigirle a los políticos sus antecedentes.

Cierto día se cruzó en su vida Ernesto Ochoa que se transformó en su pareja y que era mano derecha del radical Angelici. Terminó captada por Cambiemos en la sociedad con la UCR.

Laura Alonso nació el 23 de diciembre de 1972, es afiliada del PRO, cuya presidenta Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, cuando a ella le cambiaban los pañales, Patricia, por entonces “la piba”, probaba puntería con las dos manos en un campo de sus abuelos, donde invitaba a compañeros de “la tendencia” a probar también.

Al egresar Alonso de la Universidad de Buenos Aires, fue a hacer una maestría en la London School of Economist, y durante su gestión, entre las irregularidades que cometió, figura el contrato con la consultora de prensa Consularso SRL, y luego nombró, transformándolos en empleados públicos, a sus propietarios Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, porque la empresa no cumplía con ninguna de las normas que exigía el Estado.

Para seguir con la obra de Los Miserables, Alonso, como todo el grupo Macri, recibió permanente apoyo de la prensa canalla.

Dos representantes del grupo Clarin, Hector Magnetto, José Aranda , figuran entre los que cuestionan el impuesto a la riqueza judicialmente. Pero no están solos. También está Lucio Pagliaro, Matilde Noble Mitre, María Candela Caputo, el hombre de La Nacion Alejandro Saguier, otro hombre de la prensa, Constancio Vigil, Cristiano Ratazzi voz cantante de la libertad de empresa, Martin y Eduardo Kalpakian, Pilar Perez Companc, Luciana Benotti, Renato Cirielli

A lo que hay que sumarle, por asesoramiento de Macri, al capitán de Boca, Carlos Tevez y a los abogados de la sucesión Maradona que completan una lista de más de 90 personas.

Mientras el secesionista mendocino Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, quiere hacer otro país con Mendoza y Córdoba, termina de presentarse en sociedad Hugo Larichia, un empresario de turismo mendocino, y Gabriela Figueroa, una alfonsinista que tiene programas en Radio Nihuil, como presidente y vice del Partido Éxito Mendocino, en sociedad con Roberto Ajo, presidente del Partido Demócrata de la provincia de donde han salido la mayoría de los cuadros civiles de los golpes de estado.

Como no se animan a decir que son secesionistas se autocalifican de autonomistas.

Detrás de ellos, las mineras.

Mientras Rodriguez Larreta se presentó en la Justicia, para no ser menos, Jorge Macri, el intendente de Vicente Lopez, que cuando fue electo moraba en San Fernando, y viviendo en este distrito de la Primera Sección Electoral, fue elegido diputado del PRO por la Tercera, y que ahora tiene pretensiones de ser precandidato a gobernador, también lo hizo para que abran las escuelas en el distrito. Cuando se inició en la política estaba inhabilitado por una quiebra en un aserradero de Misiones. Se la levantó Francisco De Narváez cuando era socio político de Mauricio y de Felipe Solá.

Lo que la prensa canalla tapa es que Macri negó toda colaboración a la provincia de Buenos Aires para los vacunatorios, teniendo el gobierno de Kicillof que conseguir centros de jubilados y el PAMI para poder vacunar. En su distrito está un gran deudor impositivo, el diario La Nación, que ahora es La Nacion+Macri.

Victor Hugo cuenta en Los Miserables la discusión sobre la ética entre el bien y el mal.

Vamos a hablar de un tema ético.

¿Cómo justifican la reducción económica a la educación? Si tanto les preocupa que las escuelas estén abiertas, queremos informar que el presupuesto de Educación en Ciudad de Buenos Aires del año 2021 es el más bajo de la historia: 17,8%. Cuando Mauricio fue alcalde de la Ciudad el presupuesto de Educación era del 30%. Lo fueron degradando hasta llegar al más bajo de la historia.

María Eugenia Vidal, que junto con Rodriguez Larreta eran funcionarios cuando Favaloro pedía auxilio antes de suicidarse y ellos no lo atendieron, tenía un presupuesto en la provincia de Buenos Aires para cinco millones de estudiantes de solo el 27%.

Volviendo a la Ciudad, el presupuesto de mantenimiento en el año 2020 era de 3.600 millones. Larreta lo bajó este año 6.4% y lo llevó a 3.400 millones. Pero más grave es lo del presupuesto para refacciones, que lo bajó de 3000 millones a 1400 millones.

La pregunta sale sola: ¿en serio ustedes creen que están preocupados por la educación?

NO. ESTAN EN CAMPAÑA.

Los republicanos, demócratas y amantes de la democracia, conspiran contra el voto popular.

Como no tienen ni votos ni botas, les queda la prensa canalla y las redes sociales.

No les voy a contar el final de Los Miserables, ni de la novela ni de la vida real. Tendríamos para escribir más capítulos que Victor Hugo.

Quiero recordarles que los millonarios que se niegan a pagar violan una ley del Congreso Nacional, entre ellos, los de la prensa canalla.

La seguimos el lunes a las 6, por AM 650 Radio Belgrano.

Miguel Ángel de Renzis es periodista