los motivos por los que un ufólogo defiende haber encontrado extraterrestres

Pequeños, fosilizados y hallados cerca de las famosas y misteriosas líneas de Nazca. Los cuerpos de dos supuestos extraterrestres que fueron mostrados este miércoles en una audiencia pública ante el Congreso de México, donde se abordaban los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), volvieron a ser vistos por todo el mundo por la tarde en una conferencia en la que su descubridor, el ufólogo y periodista Jaime Maussan, aseguró que hay «una evidencia científica que estudiar más allá del rechazo».

Maussan causó una revolución tras presentarse en la Cámara Alta mexicana con los dos cuerpos alienígenas. «Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que, después de desaparecer, no han tenido una evolución posterior», afirmó.

Ante la mirada sorprendida de todos los presentes, el ufólogo mostró imágenes de análisis científicos en los que aseguró que uno de los especímenes contenía huevos en su interior. «No se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, un alga fosilizada con 17 millones y fitoplancton que abundaba en aquel tiempo», concluyó.

En su exposición en el Congreso mexicano también se mostraron fotografías de avistamientos de naves extraterrestres y declaró uno de los militares estadounidenses, Ryan Graves, piloto de combate y exdirector de la Marina, que el pasado julio aseguró que Estados Unidos tenía «restos biológicos» de alienígenas.

El estado de los cuerpos

El ufólogo, durante sus dos intervenciones, reiteró en todo momento que las dos supuestas momias no tienen correlación genéticamente con nada que exista en la Tierra. De apariencia no humana, no se encontraban momificadas, sino sepultadas. «Son cuerpos íntegros, completos, que no han sido manipulados», comentó y agregó que «de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad«.

En las imágenes se puede observar cómo, gracias al aparente estado de fosilización, se distinguen perfectamente las facciones del rostro y la forma corporal, así como un desmesurado tamaño del cráneo en comparación con el que es habitual. Por ello, Maussan solicitó a su país que reconozca la vida extraterrestre, puesto que, en su opinión, este hallazgo es motivo suficiente para hacerlo y cree una comisión de investigación sobre el tema.

Nazca y el llamado «fraude de las momias»

Las dos momias se encontraron en Perú, muy cerca de las conocidas líneas de Nazca, unos enigmáticos dibujos que cubren el desierto. «Son cuerpos disecados encontrados entre las ciudades de Palpa y Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas como por científicos», señaló el periodista en sus intervenciones.

En la de la tarde, que fue emitida por streaming, llevó a diversos investigadores que dieron fe de que su teoría es cierta. Aunque en los medios de comunicación de México y Perú denominan al caso como «el fraude de las momias alienígenas de Nazca» desde su supuesto descubrimiento.

Los cuerpos han protagonizado un acalorado debate en Perú. Según la prensa del país, en agosto de 2020, el arqueólogo forense Flavio Estrada, que estudió los cuerpos para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú, dio una extensa conferencia donde expuso que los extraterrestres eran, en realidad, cuerpos humanos prehispánicos a los que se les habían realizado modificaciones

Reconocer la vida extraterrestre

Para el ufólogo, los nuevos cuerpos son sin embargo la evidencia suficiente para demostrar que existe la vida extraterrestre», de ahí que a su conferencia del miércoles por la tarde acudieran varios expertos de distintos países, incluso un piloto militar que apuntó a que en el aire «se ven estos fenómenos» (en referencia a naves extraterrestres). «Hay cosas que existen, que no sabemos qué son y estaría excelente que se agregaran a la ley del espacio aéreo», añadió.

Otros expertos pusieron el foco en el miedo de la gente a reconocer la existencia alienígena y expusieron casos de avistamientos de naves. «Los cuerpos tienen que tener un abordaje antropológico. Que la ciencia se anime a expresarse, para proclamar una anomalía tiene que haber un consenso», expuso una experta argentina.

En definitiva, el periodista quiso reiterar que el verdadero origen de las momias es extraterrestre. «Debemos tener el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos», dijo.