LOS NUMEROS CANTAN.   | 7 miradas

No habrá carpinchos ni embarazo que distraigan al votante del próximo test electoral. Como se sabe la predilección del electorado suele oscilar y las encuestan no siempre aciertan. No parece el caso. Sobre todo porque los resultados de gran parte de las consultoras coinciden a grandes rasgos: al perceptible mal humor social se añade la mirada preocupada de los empresarios. En particular de aquellos que detectan no solo la fractura del Gobierno en general, sino que señalan- entre otros- los desentendimientos en la sacrosanta área de Economía, en particular entre el Banco Central y del Ministro de Economía. Y aquí están los números de Synopsis para certificar este estado de ánimo a nivel nacional.