los países aumentan medidas ante la «insuficiencia» de las actuales

Los contagios por coronavirus se apoderan del viejo continente y con ellos las restricciones, que aumentan en muchos países europeos ante la frustración de sus Gobiernos, a la vista de que las actuales no consiguen frenar la incipiente escalada. La canciller en funciones de Alemania, Angela Merkel, ha admitido que la situación por la pandemia es ya «dramática» y que las restricciones que están actualmente en vigor «no son suficientes».

«Tenemos una situación que sobrepasa todo lo que hemos visto hasta ahora», ha dicho Merkel durante un encuentro en Berlín, algo que ha dejado claro el ministro de Sanidad de Alemania: «Al final del invierno, los ciudadanos estarán vacunados, curados o muertos».

El confinamiento total, la obligatoriedad de la vacuna o la exigencia de un certificado de tener la pauta completa para acceder a locales, son solo algunas de las restricciones que los países se apresuran a tomar en su intento de frenar los contagios, al mismo tiempo que una pequeña parte de la población responde con protestas. Esta es la situación en algunos de los países europeos.

Austria

Austria ha contabilizado en las últimas 24 horas 13.806 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta registrada en un lunes desde el inicio de la pandemia en este país que hoy se ha convertido en el primero de Europa que impone un confinamiento para frenar la actual oleada de la pandemia de covid.

En los hospitales de algunas regiones las unidades de cuidados intensivos se han llenado con pacientes de covid y están al borde del colapso, lo que ha obligado a posponer numerosas operaciones y tratamientos de diversas enfermedades.

El crecimiento altamente exponencial de los contagios es atribuido a la llegada de la temporada fría, la agresividad de la variante delta y, sobre todo, al relativamente bajo índice de vacunación. Este país lidera la lista de incidencia acumulada de toda Europa, con 1.911,3 a 14 días por cada 100.000 habitantes.

Hasta el momento, 5,9 millones de personas, es decir, un 66 % del total de 8,9 millones de habitantes, ha recibido la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus.

Alemania

La incidencia acumulada sumó en Alemania otro nuevo pico, con 726,4 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes en siete días (386,5 casos por cada 100.000 habitantes en siete días).

Las autoridades sanitarias notificaron 30.643 nuevas infecciones en 24 horas y 62 muertos, mientras la cifra de casos activos se dispara a 637.200, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

La incidencia de pacientes ingresados en hospitales se situó el pasado domingo, según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, en 5,34 por 100.000 habitantes. El máximo en la incidencia de hospitalización se alcanzó alrededor de las navidades del año pasado con 15,5 pacientes hospitalizados por 100.000 habitantes.

Sin embargo, la presión hospitalaria preocupa debido a la pérdida de capacidad de las ucis por problemas de personal. Actualmente, el 14% de las camas disponibles en las ucis están ocupadas con 3.565 pacientes.

La tasa de vacunación en Alemania sigue siendo de las más bajas de Europa, con apenas un 70,5 % de la población vacunada, el 68,0 %, con la pauta completa, lo que ha abierto el debate sobe una posible obligatoriedad.

En declaraciones a la cadena pública ZDF, el presidente del RKI, Lothar Wieler, subrayó la importancia de vacunar al máximo número de personas y a administrar la dosis de refuerzo a aquellos inmunizados ya con la pauta completa. No obstante, se mostró más contenido en lo que respecta a la obligatoriedad de la vacuna, que debería ser estudiada como último recurso, agregó.

Angela Merkel ha reconocido este lunes que «la situación sobrepasa todo lo que hemos visto hasta ahora», donde ha reconocido que las restricciones que están actualmente en vigor «no son suficientes», por lo que podrían adoptarse nuevas medidas en los próximos días.

Países Bajos

Una treinta de personas fueron arrestadas durante la pasada noche por provocar disturbios en diferentes ciudades de Países Bajos en protestas por las restricciones aplicadas por la pandemia, mientras la Policía hace un llamamiento a los padres para evitar poner “en peligro la vida” de sus hijos, después de que un tercio de detenidos los últimos días fueran menores.

Las ciudades afectadas declararon una «orden de emergencia» municipal, que permite a los policías actuar e imponer restricciones para frenar a esos grupos de jóvenes que se convocaron por redes sociales para provocar disturbios, lanzar fuegos artificiales, causar incendios con la quema de coches, bicis y motos, y lanzar piedras y objetos a los agentes.

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha asegurado que los incidentes registrados en las manifestaciones fueron «pura violencia», atribuida a «idiotas» a los que ha prometido perseguir para que rindan cuentas por sus acciones.

Países Bajos vive la peor ola de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, por lo que, sin llegar al confinamiento de Austria, el Gobierno sí ha tratado de reducir la movilidad ciudadana, por ejemplo reduciendo los horarios en el comercio y la hostelería y prohibiendo la presencia de público en eventos deportivos.

Situación de la incidencia acumulada de coronavirus en Europa. Carlos Gámez

Italia

La Fiscalía de Bolzano (norte de Italia) ha abierto una investigación sobre las llamadas «corona-fiestas», una práctica que se ha puesto de moda, sobre todo entre los jóvenes, para contagiarse del coronavirus con la intención de superar la enfermedad y poder obtener el certificado sanitario.

La intención de los participantes es contagiarse para superar la COVID-19, uno de los criterios -junto a la vacunación y la negatividad- para obtener el certificado sanitario y que en Italia es obligatorio para el trabajo y el ocio.

Esta práctica, extendida en Alemania y Austria, ha llegado incluso a involucrar a niños de escuelas primarias, cuyos padres antivacunas les llevan a reunirse con positivos de covid para desarrollar el contagio y la inmunización.

Bélgica

El primer ministro belga, Alexander De Croo, condenó la «violencia inaceptable» en la manifestación del domingo en Bruselas donde unas 35.000 personas protestaron contra las restricciones para frenar la pandemia de covid, y pidió no permitir que se produzca una «separación» entre la población.

«Lo que vimos ayer no tiene nada que ver con la libertad, es un comportamiento delictivo y nuestros servicios policiales harán lo posible para identificar a las personas que incitaron a la violencia», dijo De Croo en una rueda de prensa.

La incidencia acumulada subió más de un 20% la semana pasada, hasta alcanzar los 1.458,1 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días este lunes. Este aumento llevó al Gobierno a endurecer la semana pasada algunas restricciones, aunque no se han cerrado sectores económicos ni se ha confinado a ciertos colectivos, como en otros países europeos.

Las medidas pasan fundamentalmente por imponer el teletrabajo obligatorio cuatro días a la semana y ampliar el uso de la mascarilla en el interior de establecimientos y lugares culturales, como restaurantes o cines, aunque para acceder a ellos se haya solicitado el certificado covid.

República Checa

El gabinete de crisis de la República Checa rechazó este lunes la propuesta del ministerio de Sanidad de volver a decretar el estado de emergencia para poder adoptar medidas eficaces que detengan la rápida expansión de la covid que amenaza con saturar la capacidad de los hospitales.

«En esta fase no vemos la necesidad de declarar estado de emergencia» sin que antes se evalúe si es posible resolver la situación a nivel regional, declaró hoy el ministro checo del Interior, Jan Hamacek.

La incidencia acumulada a 14 días en la República Checa, de 1.700,2 nuevos contagios por 100.000 habitantes, es en estos momentos una de las más altas de Europa.

También la máxima responsable de los servicios de Sanidad, Pavla Svrcinová, ha defendido la medida (estado de emergencia) para que los estudiantes de Medicina puedan volver a ayudar a los hospitales, informó Radio Praga.

En los hospitales de Brno y Olomouc, entre otros, ya se están posponiendo operaciones para habilitar nuevas secciones dedicadas exclusivamente a pacientes de covid.

Rumanía

Otro país que ha atravesado en las últimas semanas un momento crítico es Rumanía, aunque ha reducido su incremento promedio en los últimos 7 días, con un 0,18% en la actualidad. La incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 252,4.

La letalidad en el país del este de Europa sigue siendo alta, con un 3,1%, donde los fallecimientos desde el inicio de la pandemia alcanza los 54.838 y un total de 1.760.765 casos confirmados.

Otro dato que sigue siendo alto es el de fallecidos notificados diarios, con 214 personas, algo que se puede explicar por la baja tasa de vacunación, apenas un 36% de la población.

Además, la CNN ha reportado casos de hospitales donde las morgues se han visto desbordadas en los últimos días, donde se podrían ver los pasillos con cadáveres.

Grecia

Los no vacunados no podrán acceder desde este lunes al interior de los restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios y edificios públicos en Grecia, donde se implementa, además, la caducidad para el certificado de vacunación de los mayores de 60 años que no se hayan puesto la dosis de refuerzo transcurridos siete meses de la segunda.

Toda la población sin vacunar y sin haber pasado el covid-19, a excepción de los menores entre 4 y 17 años, tendrá además prohibido el acceso a estadios deportivos, exhibiciones y congresos.

Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha reconocido este lunes que la situación de la pandemia en Europa constituye «una preocupación», al tiempo que ha considerado que la población ha de ser «humilde frente a la naturaleza».

No obstante, el ‘premier’ británico ha descartado la posibilidad de que las autoridades tengan que invocar el ‘plan B’ de lucha contra la pandemia de COVID-19 de cara al invierno, que conlleva la imposición de restricciones, argumentando que «nada en los datos» sugiere que haya que acudir a esta opción.

Reino Unido ha sufrido un recrudecimiento de las cifras de la pandemia en las últimas semanas, lo que ha llevado a que expertos pidan que las autoridades introduzcan medidas restrictivas para frenar la propagación de la enfermedad. El Gobierno británico ha fiado el desarrollo de la pandemia en el país y el levantamiento de las restricciones para contener su avance al plan de vacunación contra la COVID-19.

Reino Unido atraviesa ahora una nueva subida de contagios con más de 40.000 casos diarios y más de 100 fallecidos al día. Las autoridades sanitarias han contabilizado más de 9,8 millones de contagios, incluidas cerca de 144.000 víctimas mortales a causa de la COVID-19. Mientras, el 80,3 por ciento de la población ya tiene la pauta completa de vacunación contra la enfermedad.

Eslovaquia

En Eslovaquia el Gobierno considera seguir el ejemplo de la vecina Austria, que acaba de anunciar la vacuna obligatoria contra la covid-19 a partir de febrero próximo, en la República Checa eso se descarta por el momento.

«Estoy convencido de que no hay salida sin las vacunas, si no queremos que se repitan las olas y los ‘lockdown’ (confinamientos)», señaló este lunes a los medios locales el primer ministro eslovaco, Eduard Heger.

El jefe de la coalición de conservadores, liberales y populistas precisó: «La vacuna obligatoria para mayores de 65 o 60 sería lo ideal. Depende de los expertos. Pienso que también tiene sentido para los mayores de 50«.

Eslovaquia se encuentra a la cabeza mundial en los contagios, con 4.544 positivos este domingo y una tasa de incidencia acumulada en siete días de 1.229 positivos por 100.000 habitantes, la más alta del mundo en este tipo de registro, según el observador Our World in Data de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

En el país centroeuropeo, con solo un 43% de sus 5,4 millones de habitantes vacunados por completo, hay actualmente 3.021 personas hospitalizadas con covid, de las cuales el 82% no tiene la pauta completa, y 530 de esas personas están en estado grave.

Rusia

El número de nuevos contagios de covid-19 en Rusia bajaron este lunes de los 36.000, casi 1.300 menos que la víspera, pero la cifra de muertes por la enfermedad contagiosa sigue cerca del récord con 1.241 decesos en la última jornada, según los datos del centro operativo de lucha contra el coronavirus.

Rusia es el quinto país del mundo después de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido por el número de contagios documentados.

Situación en España

A diferencia de muchos de sus colegas europeos, España se mantiene en una incidencia baja, y aunque aumenta diariamente, todavía está muy alejada de las cifras de otros países de la región.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 132,19, frente a 111,95 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 62.724 positivos.

En el informe de este lunes se han añadido 22 nuevos fallecimientos, en comparación con los 43 el lunes pasado. Hasta 87.832 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

En las últimas 24 horas, se han producido 413 ingresos (354 el viernes) y 121 altas (297 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,33 por ciento (1,93% el viernes) y en las UCI en el 5,70 por ciento (5,02% el viernes).