Los pasajeros del tren en el que violaron a una mujer y que grabaron la escena sin ayudar podrían enfrentarse a cargos

El ataque ocurrió a las 10 de la noche en un vagón de cercanías de Philadelphia. Un empleado del tren fue el que alertó de la violación a la Policía, que subió en la siguiente parada arrestando a Fiston Ngoy, el acusado de violación, que aun estaba encima de la mujer. La víctima fue trasladada inmediatamente al hospital.

Según la grabación de la cámara del tren, el detenido se había sentado junto a la víctima, a la que estuvo importunando e intentando tocar durante cuarenta minutos, siendo empujado por ella, que intentaba resistirse, en numerosas ocasiones. Acabó arrancándole la ropa para perpetrar el ataque, que duró otros ocho minutos. La Policía asegura que es increíble que ningún pasajero presente llamara al 911, el equivalente del 112 en España, solicitando ayuda.

Ngoy, de 35 años, sin hogar reconocido y que permanece en prisión bajo fianza de 180.000 dólares, se enfrenta a un delito de violación, además de otros cargos. Pero según medios locales la fiscalía encargada del caso está investigando la responsabilidad penal de los pasajeros presentes que no acudieron en auxilio de la mujer y que además grabaron la escena con sus teléfonos móviles.

“Puedo asegurar que había gente que estaba sosteniendo sus móviles en dirección de esta mujer que estaba siendo atacada», aseguró este lunes en rueda de prensa Thomas J. Nestel III, uno de los jefes de la Policía responsables de la investigación.

Timothy Bernhardt, superintendente del Departamento de Policía de Upper Darby, asegura que han recibido información de que varios pasajeros grabaron el ataque y que había suficientes como para que «colectivamente» hubieran podido intervenir.

«Estoy consternado por aquellos que no hicieron nada para ayudar a esta mujer. Cualquiera que estuvo en ese tren tiene que mirarse en el espejo y preguntarse por qué no intervino o no hizo algo al respecto», añadió Bernhardt.