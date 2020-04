Los pasillos de la justicia

Ferdinand Amunchástegui*

Era previsible que en este tiempo, gobernado por el virus chino, nada habría de ocurrir en los cada vez más vacíos pasillos de la justicia, sin embargo, para nuestra sorpresa, dos fueron las circunstancias que desbarataron esa presunción. Una, vinculada a las nuevas tecnologías que se están abriendo paso a resultas de la crisis pandémica, al tiempo que la otra aparece vinculada directamente al Covid 19.

Con el propósito de lograr una mayor claridad expositiva habremos de separar los temas, a fin de lograr una mejor comprensión de los mismos. Este virus, que ha liberado las mentes de los que nos gobiernan, para establecer pautas que pretenden protegernos de lo desconocido, puso en superficie lo mejor y peor de los sentimientos de un pueblo, que se presenta a ratos solidario, a veces despreciable y casi siempre inútil para superar el problema que los aqueja.

La elección habida entre la vida o la economía, no solo no merece análisis, ora porque es un hecho político ya consumado, sino también porque moral y éticamente debe compartirse su razón, ajustada a un criterio de humanidad responsable, que solo puede ser rechazada si se comparte la ética de Eleazar Scrooge, por cierto castigada por el mismo Dickens solo unas páginas después de haberla definido.

Lo cierto es que la mentada elección ha generado la necesidad de medidas que corrijan el impacto que un encierro masivo produce, entre otros, la caída del PBI nacional y su consecuencia inmediata, que es la reducción de la recaudación fiscal. Caída doblemente agravada por los inmensos gastos que deben disponerse para alimentar a aquellos que han perdido sus ingresos o ven enflaquecidas sus carteras.

Obviamente, esa situación obliga a encontrar remedios que, como habitualmente sucede, apunten a imponer una mayor participación entre los grupos de mayores ingresos. Más allá de las características del proyecto que se atribuye a la pluma de Máximo Kirchner. -con sus múltiples defectos, sea sobre el universo al que se le aplicaría, como las sumas establecidas para hacer nacer la obligación- lo cierto es que todo ello debe ser convertido en ley con la intervención del Congreso

Y así, nace el primero de los temas a los que nos hemos referido, consistente en el pedido efectuado a la Corte Suprema por la Presidencia del Senado, para se le señale si el Cuerpo que preside puede hacerlo de modo virtual.

Demasiadas son las objeciones que debe hacerse a la decisión adoptada. En primer lugar, el tribunal elegido, pues las acciones de jactancia, en ninguna disposición se dice que resulten competencia originaria de la Corte, por lo que debió haberse introducido en el Juzgado de Primera Instancia que correspondiese, excepción hecha de que se hubiese solicitado por la vía excepcional del “per saltum” lo que merecería los mismos reparos que el camino elegido ahora.

De todos modos y ante el hecho consumado, puede anticiparse que la decisión que se pretende de la Corte no es de las cuestiones que puede resolver, ello así, porque es claro que la Constitución establece que las Cámaras se darán sus reglamentos para funcionar, actividad que le es privativa y que no puede ser considerada por otro PoDer del Estado.

La intervención del procurador General, dicen los que saben, no habrá de agradar a la presentante y, siguiendo lo que viene pasando, tampoco el Tribunal estaría dispuesto a resolver el tema. Siempre se dijo en los pasillos judiciales, que el dictamen del Procurador es el “primer voto” del tribunal, a lo que se añade que no siendo su intervención obligatoria, su convocatoria es explicada, por aquellos que se desplazan entre las sombras, por la soledad del ministro Rosencratz que convocó a un acuerdo del Alto Tribunal que no se presentó a la cita, obligando, al alicaído presidente, a dar un traslado al Procurador para ocultar el desplante de los otros Ministros.

Sea cual sea la decisión sobre la posibilidad de un encuentro virtual de los legisladores, lo cierto es que el proyecto que pretende tratarse puede asimilarse, en sus efectos sociales, a la resolución 128, pues sin ningún provecho en lo económico, solo habrá de marcar un enfrentamiento de clases , que intentará demostrar que culpa de unos, otros se encuentran sumidos en la pobreza {aunque el primer proyecto consideraba persona de fortuna a aquel que poseyese valores equivalentes a un millón de pesos, monto que difícilmente pueda instalarse, en concreto, entre los patrimonios que permiten individualizar a las personas “ricas”).

Es así, que la primera cuestión en la que intervendrá el Poder Judicial, marcará su ubicación en relación al acompañamiento de la política que intenta desarrollar el Ejecutivo y que, como se dijo antes de ahora, ha atravesado varios de los límites que le impone la Constitución lo que, más tarde o más temprano, también habrá de generar pronunciamientos judiciales que decidan sobre su validez y vigencia.

El segundo de los temas que ingresará en la justicia, es la decisión local de impedir el desplazamiento de los mayores de 70 años sin autorización, con el pretexto de cuidar la salud de las personas añosas, a las que “cariñosamente” se identifica como “los abuelos”. En tan solo 24 horas, ya existe un primer pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la decisión, rechazando la posibilidad de que se regule sobre la libertad ambulatoria de las personas mayores -como se hace ahora- marcando un límite hasta el que se pueda llegar en la anulación de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.

Más allá de los derechos avasallados, -convención sobre los derechos de la ancianidad, incorporada a la Constitución, y las referidas a la discriminación- aquello sobre lo que debe repararse es en la utilización de principios genéricos que pueden ser empleados para limitar los derechos individuales, so color de proteger situaciones ideales, extremo que en el futuro podría emplearse para avanzar sobre la intimidad de los individuos.

Como se ve, la justificación nacida de la pandemia podría, sin dificultad, naturalizarse y avanzar sobre nuestros derechos que siempre podrían ser condicionados en relación a un fin superior. Tal es la filosofía que anima a los regímenes totalitarios a los que el mundo se está acostumbrando gracias a este virus chino que, poco a poco, está condicionando nuestras vidas e introduciendo al Estado en ellas, limitando nuestra capacidad de elección y privilegiando la posibilidad de imponernos restricciones que debemos estar atentos no intenten perpetuarse más allá del fin de la pandemia.

*Amplió conocedor de los temas judiciales argentinos, ejerce la docencia universitaria en Paris.