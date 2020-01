Los personajes del ‘impeachment’ | Internacional

El tercer impachment en la historia estadounidense comienza formalmente este martes en Senado. El presidente Donald Trump se enfrenta a dos cargos, uno de abuso de poder por presionar a Ucrania para supuestamente perjudicar a su rival político el exvicepresidente Joe Biden y otro de obstrucción al Congreso, por entorpecer la investigación relativa al caso. Nueve congresistas y abogados liderarán el juicio político en Washington.

Mitch McConnell Al Drago-Pool/Getty Images

Mitch McConnell

No hay una persona más odiada por el Partido Demócrata que Mitch McConnell, senador por Kentucky y líder de la mayoría republicana en el Senado. Desde esa posición, fue una pesadilla obstruccionista en los últimos años de Barack Obama. Su maniobra más trascendental fue el bloqueo de la confirmación del juez Merrick Garland, a quien Obama había nombrado para cubrir una vacante tras la muerte de un magistrado conservador en el Tribunal Supremo. McConnell dejó el puesto vacío durante todo 2016 hasta la elección presidencial. La victoria de Trump permitió a los republicanos nombrar un juez conservador. Hoy hay un tribunal de mayoría conservadora gracias a eso. McConnell tiene 78 años y lleva 35 en el Senado. La relación con Trump fue accidentada al principio. McConnell llegó a decir que el presidente no entendía cómo funcionaba el proceso legislativo. En el proceso de impeachment, ha declarado abiertamente que se está coordinando con la Casa Blanca sobre la estrategia a seguir.

Pat Cipollone. Drew Angerer/Getty Images

Pat Cipollone

El abogado de la Casa Blanca desde octubre de 2018 se caracteriza por mantener un perfil bajo. Fue parte del equipo que preparó al republicano durante la campaña electoral de 2016 y también lo asesoró legalmente cuando el fiscal especial Robert Mueller realizó las pesquisas sobre la trama rusa. A pesar de que no tiene una amplia experiencia en juicios, sí ha participado en litigios complejos de alto perfil. Fue uno de los grandes defensores de que el mandatario hiciera uso de su privilegio ejecutivo para no colaborar con las investigaciones demócratas sobre el escándalo ucranio que desencadenó el impeachment y argumentó que el personal de la Casa Blanca no estaba obligado a participar de los interrogatorios sobre sus conversaciones con el presidente. Su personalidad discreta es bien recibida entre los conservadores católicos.

Alan Dershowitz. Getty Images

Jay Sekulow

A diferencia de Pat Cipollone, Jay Sekulow, uno de los abogados personales más antiguos de Donald Trump, está acostumbrado al foco mediático. El anfitrión del programa de radio “Jay Sekulow Live” suele ser un invitado recurrente en los programas de Fox News, donde defiende el actuar del mandatario. Es el principal representante legal del Centro Americano de Derecho y Justicia (ACLJ), que nació en contraposición de la organización Unión Americana de Libertades Civiles. Como abogado de la ACLJ se ha encargado de defender a Trump en su cruzada por mantener ocultas sus declaraciones de impuestos. Se ha presentado al menos una docena de veces ante la Corte Suprema para argumentar casos, varios de ellos sobre libertad religiosa, pero no es especialista en procedimientos sobre materia constitucional. Sekulow fue uno de los abogados clave en la defensa de Trump en la investigación de la trama rusa.

Alan Dershowitz

El catedrático emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, de 81 años, suele representar personajes que transitan entre la fama y el poder. En el listado de clientes figura el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson y el millonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y que se suicidó el pasado julio en una cárcel de Manhattan. Virginia Giuffre, una de las víctimas del magnate, declaró ante la justicia que Dershowitz tuvo relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad. El abogado octogenario ha negado tajantemente esas declaraciones e incluso publicó un libro titulado Culpa por acusación: el desafío de probar la inocencia en la era de #MeToo. Las frecuentes apariciones de Dershowitz en Fox News cautivaron el interés del mandatario. Será el encargado de presentar las alegaciones iniciales en el Senado, y según un comunicado del equipo legal del mandatario, votó por Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

Kenneth Starr. Getty Images

Kenneth Starr

Este no es el primer juicio político de Kenneth Starr. En los noventa fue el fiscal especial que lideró la investigación sobre unos negocios de Bill Clinton que derivó en un impeachment contra el demócrata por el caso Lewinsky en 1998. Ese año, la revista Time nombró a Starr y a Clinton como “Hombre del Año”. Entonces, Donald Trump tachó al abogado como un “loco” y un “lunático”. Ahora Starr es parte de su equipo defensor. Al igual que Dershowitz, Starr formó parte del equipo legal del millonario Jeffrey Epstein a mediados de la década del 2000. Más tarde se trasladó al sector privado, ejerciendo de decano de la facultad de derecho de la Universidad de Pepperdine y luego presidente de la Universidad de Baylor. En 2016 fue expulsado del cargo por su mal manejo en el escándalo de acusaciones de agresión sexual que involucraban a miembros del equipo de fútbol.

Captura de pantalla de Robert Ray.

Robert Ray

Robert Ray es un abogado y analista legal de cabecera de la derecha televisiva de Estados Unidos. Los espectadores de Fox News le han visto ya argumentar en contra del impeachment al presidente, diciendo que los artículos presentados por los demócratas carecen de base, pues Trump no llegó a cometer un delito. El mundo político recuerda a Ray en el bando contrario. En el año 2000, se hizo cargo de la investigación sobre el escándalo Whitewater cuando dimitió el fiscal especial Kenneth Starr, con el que ahora compartirá equipo en la defensa de Trump. Una derivada de aquella investigación fue la que desencadenó el impeachment del presidente Bill Clinton. Ray fue criticado por tratar de alargar lo más posible la investigación con el objetivo de encausar a Clinton cuando dejara de ser presidente.

John Roberts. Reuters

John Roberts

El presidente del Tribunal Supremo será el tercer juez en liderar un impeachment en la historia de Estados Unidos. El conservador asumió como miembro -y cabeza- del máximo tribunal cuando fue nombrado por el expresidente George W. Bush en 2005, en sustitución del juez William Rehnquist, de quien fue su ayudante. Su papel en el juicio político a Trump es visto por varios como una prueba de fuego a la imparcialidad con la que debe ejercer su cargo. En su carrera, antes de llegar al Supremo a los 50 años, intercaló trabajos en el Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el mundo privado. En 1981 entró a trabajar en la oficina del fiscal general durante el mandato del republicano Ronald Reagan y después formó parte de la Administración de Bush padre. Cuando se desempeñó como abogado en un despacho privado representó a grandes corporaciones, como fabricantes internacionales de automóviles o la Compañía Nacional de Minería.

Jerry Nadler. Getty Images

Jerry Nadler

El presidente del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes fue el encargado de hacer historia el pasado 13 de diciembre cuando leyó en alto los artículos del impeachment para presentarlos al pleno para su votación. El martes 21 de enero, Jerry Nadler volverá a tener una actuación estelar en este proceso cuando exponga los argumentos de la acusación ante el Senado. Nadler, de 72 años, es un neoyorquino que representa la parte oeste de Manhattan desde hace casi tres décadas. En este tiempo se ha enfrentado a Trump. En su última campaña, se presentó ante los electores como un “experto constitucional” y como “el miembro de la Cámara más fuerte para liderar un impeachment”. Los demócratas no sabían que el caso se les iba a presentar tan pronto. “No tengo ganas de una crisis constitucional”, dijo Nadler a The New York Times a finales de 2017. “Pero sí tengo ganas de proteger el orden constitucional, proteger al pueblo y el sistema democrático. Sí, si vamos a tener esa pelea, me gustaría estar al frente”.

Adam Schiff. Getty Images

Adam Schiff

Quizá la estrella política demócrata inesperada de la era Trump haya sido Adam Schiff. Tiene 59 años y es el congresista de parte de Hollywood, Burbank y parte del noreste de Los Ángeles. Schiff es un antiguo fiscal federal que en el año 2000 accedió a la Cámara de Representantes tras derrotar a un republicano que precisamente había sido miembro del equipo acusador en el impeachment contra Bill Clinton. El pasado viernes, fue él quien leyó los artículos contra Donald Trump en el Senado. Si Nadler es el experto constitucional, Schiff fue el fiscal que llevó la investigación de los hechos. Como presidente del Comité de Inteligencia, ha lidiado con toda la investigación de la trama rusa. Primero, luchando contra el obstruccionismo de los republicanos cuando estos tenían la mayoría en el Comité. A partir de enero de 2019, cuando tuvo él el control, lideró la etapa final de la investigación. Siempre se mostró escéptico sobre el impeachment de Trump, hasta que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, autorizó a que su Comité investigara el escándalo de Ucrania.