Los precios de la soja se encaminan a los US$500 la tonelada, tras subir casi 40% en 2020 – Télam

Los precios de la soja se encaminaban a alcanzar los US$ 500 la tonelada, tras subir casi 40% en 2020 y cerrar el año en valores máximos desde mediados de 2014, mientras concluye la baja temporal de las retenciones a las exportaciones de la oleaginosa dispuesta en octubre por el Gobierno.

En el mercado de futuros de Chicago, el contrato para entrega en enero se ubicó en el último día del año en US$ 483,26 la tonelada, 39,46% más que los US$ 346,50 con los que había cerrado 2019 y en valores que no alcanzaba desde el 11 de agosto de 2014, en el que había cotizado a US$ 483,10.

En los últimos días la suba en los precios de la soja, así como la de otros granos, era atribuida al paro en los puertos exportadores de la Argentina, que se extendió por más de 20 días y dificultó el normal desenvolvimiento del sector; la situación climática en las zonas productoras de Brasil y la Argentina que complica la siembra de la oleaginosa por la falta de humedad en el suelo; y la posibilidad de un incremento de la demanda china.

Este incremento en el precio del principal producto exportado por la Argentina se produce en momentos en los que concluye la reducción temporaria por tres meses de los derechos de exportación dispuesto por el Gobierno para el complejo sojero y las retenciones de los granos de soja vuelven a la alícuota de 33% anterior, tras reducirse a 30% en octubre, 31,5% en noviembre y 32% en diciembre.

En el caso de los aceites, bajó en octubre de 33% a 27% o 28%, según el producto, para converger en 30% o 31% en enero de 2021, “estableciendo una brecha entre el grano y los aceites”, o diferencial.

Para el biodiésel, tras reducirse de 30% a 26% en octubre, la alícuota se ubica en 29% en enero de 2021.

Esta medida buscó impulsar las ventas de granos de soja en manos de los productores, estimada en torno a los 16,8 millones de toneladas, en base a cálculos con datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

También pretendía acelerar la liquidación de exportaciones por parte de las empresas exportadoras agroindustriales, que en el acumulado en lo que va del año presentaban una merma de casi 13% respecto a los primeros nueve meses del año al totalizar US$ 15.133,768 millones.

Por el alza de precios de los commodities, en 2021 el sector agroindustrial argentino aportará divisas por unos US$ 31.100 millones, US$ 4.600 millones más que este año (17%), según un informe de la Fundación Mediterránea.

“En un escenario base de precios y cantidades (cotizaciones de mercados de futuros y volúmenes similares a los de este año), el flujo de divisas 2021 se estima en US$ 31.100 millones, US$ 4.600 millones más que en 2020”, consignó el informe titulado “Crucial aporte de agrodólares a las exportaciones de 2021”.

En tanto, según una proyección elaborada por la consultora Pablo Adreani & Asociados, en 2021 el ingreso de dólares provenientes del complejo agroexportador crecerá 8%, impulsado por los subproductos del complejo oleaginosos, cereales y ganadería.

Para los analistas, el alza en los precios de los commodities, impulsada por factores climáticos en América latina, se extenderá durante los primeros meses de 2021, situación que tendrá su correlato en los precios internacionales.