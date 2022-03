Los precios de materias primas siguen con fuertes alzas y mercados en baja por la crisis en Ucrania

Los tres principales índices de Wall Street cerraron hoy en rojo.

Los episodios que se registran en territorio de Ucrania por la invasión militar rusa mantuvieron la presión alcista de commodities como el petróleo, el trigo y el maíz, que alcanzan niveles históricos, mientras que las principales bolsas siguieron con tendencia bajista al finalizar la semana.

Los tres principales índices de Wall Street cerraron hoy en rojo, afectados por el recrudecimiento de la guerra en Ucrania y agravados por el bombardeo de la mayor central atómica de Europa, lo que eclipsó las buenas noticias del mercado laboral en Estados Unidos.

En tanto, el barril de Brent del Mar del Norte -de referencia para la industria argentina de hidrocarburos- cerró en 118,11 dólares, un máximo desde agosto de 2008, impulsado por la caída de las exportaciones rusas.

El mercado laboral estadounidense siguió en ascenso en febrero, con una fuerte creación de empleo, y el desempleo se acerca a niveles prepandemia.

No obstante, el índice Dow Jones perdió 0,53%, el tecnológico Nasdaq perdió 1,66%, y el S&P 500 0,79%.

Con la misma sintonía, en Europa, la bolsa en París cerró con una caída del 4,97%, en Frankfurt perdió 4,41% y en Milán 6,24%.

En tanto, las pérdidas fueron algo menores en las plazas de Londres y Madrid, con disminuciones del 3,48% y 3,63%, respectivamente.

No hay «nada de ganas» de asumir riesgos en los mercados financieros, destacó Ipek Ozkardeskaya, analista del banco Swissquote. Los inversores tratan sobre todo de protegerse de las pérdidas, aseguró.

El Merval

En la misma línea, en la plaza porteña, el Merval cayó 2,23% y las pérdidas de las acciones líderes fueron encabezadas por Banco Francés (-7,53%); Grupo Supervielle (-5,43%); Grupo Financiero Galicia (-5,22%); YPF (-5,18%); y Banco Macro (-4,63%).

Las dos únicas alzas fueron anotadas por Cresud (15,21%); Transportadora de Gas del Norte (2,47%); Aluar (2,16%); Transportadora de Gas del Sur (0,53%) y Transener (0,15%).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron Banco Francés (-7,6%); Globant (-6,4%); Telecom Argentina (-5%); Despegar (-4,8%); e YPF (-4,6%).

En sentido contrario, las alzas fueron encabezadas por Cresud (18,5%); Irsa (3,2%); Transportadora Gas del Sur (3,9%); y Edenor (0,6%).

La buena performance del papel de Cresud fue debido al incremento en la cotización de los commodites agrícolas.

En el mercado de deuda, los bonos en dólares cerraron la jornada con bajas de US$1 en promedio en toda la curva.

Por su parte, los títulos en pesos ajustables por CER cerraron con incrementos de 0,5% en promedio para toda la curva.

En este marco, el riesgo país aumentó 4,2% hasta los 1.928 puntos básicos.

Commodities

Respecto a los commodities, el trigo volvió a encabezar las subas en el mercado de Chicago al escalar más de US$ 20 por tonelada durante la jornada y consolidar un nuevo precio récord en la plaza bursátil tras su quinta suba consecutiva, mientras que el maíz también cerró la jornada con subas.

De esta manera, el contrato de marzo del trigo ganó 4,57% (US$ 21,68) hasta los US$ 495,31 la tonelada, mientras que el de mayo presentó una mejora del 6,61% (US$ 27,56) para culminar la jornada a US$ 444,23 la tonelada.

Por su parte, la soja cerró con bajas la jornada. Así, el contrato de marzo cayó 0,23% (US$ 1,47) hasta los US$ 615,92 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,43% (US$ 2,66) para culminar la sesión a US$ 610,13 la tonelada.

Por último, el maíz subió 0,69% (US$ 2,07) y se posicionó en US$ 297,82 la tonelada, a pesar de la fuerte suba de ganancias que tuvo durante la sesión, cuando ganaba más de US$ 10 y superaba los US$ 300 la tonelada.

En relación al petróleo, el barril de Brent del mar del Norte finalizó en US$118,11 dólares, marcando su precio máximo desde agosto de 2008.

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el Brent subió 21,9%.

El precio del barril de Brent para entrega en mayo, ganó 6,92% en Londres este viernes.

En tanto, en Nueva York, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril subió 7,43% hoy a 115,68 dólares, también un máximo desde setiembre de 2008.