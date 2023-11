Los principales bastiones del PRO van a manejar la economía del país

En tanto, circula el nombre de Demián Reidel como posible titular del Banco Central . No obstante, hay quienes dudan de esta posibilidad ya que Reidel conformó el equipo de Federico Sturzenegger , un economista que no está en sintonía con Caputo .

Giacomini: qué dijo sobre el armado del nuevo gabinete

En una reflexión sobre el resultado de las elecciones y el armado del gabinete del futuro gobierno, Giacomini recordó que «el PRO y Juntos por el Cambio perdieron, salieron terceros cómodos» y que ahora, según sostiene, están confirmando funcionarios propios en lugares claves para el rumbo de la economía en los próximos cuatro años.

«Es algo realmente sorprendente, no pasa en ningún lado», agregó el exsocio de Javier Milei. Para luego analizar que en las elecciones «la gente votó que no haya nada de esta institucionalidad detrás«.

«Milei fue muy claro, dijo no me interesa tener gobernador, no me interesa tener senadores, a mi solamente me interesa que me voten a mi en las presidenciales. Supo captar muy eficientemente el hastío de la gente justamente con los andamiajes de la política institucional tradicional y entonces fue por el camino exactamente contrario y la gente lo votó». remarcó.