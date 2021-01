Los puestos de trabajo cayeron casi 10% en el penúltimo trimestre del 2020

La cantidad de puestos de trabajo se contrajo durante el tercer trimestre del año pasado, según informó un recientemente relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La cifra mostró un retroceso del 9,2% en el período comprendido entre julio y septiembre pasado en la medida interanual. Si bien el sector más afectado fue el los asalariados informales, el empleo regular alcanzó el 75% del total del país.

En dicho lapso, el total de empleos relevados llegó a los 18,8 millones, en el marco de una pandemia feroz que paralizó cientos de miles de actividades desde marzo pasado. Las horas trabajadas, en tanto, también se vieron disminuidas.

El relevamiento que muestra la generación de ingresos e insumo de mano de obra detalló que los trabajadores asalariados llegaron a los 14.216.000. Contemplando la doble indemnización y la prohibición de despidos, la cantidad de registrados superó los 10 millones de empleados.

Puntualmente, el personal no asalariado, nucleando a los cuentapropistas y temporarios, mermaron en torno al 12,2%, alcanzando los 4,6% millones de puestos de trabajo.

Por otra parte, respecto a la caída de horas trabajadas, la cifra alcanzó un 22,3%. El informe precisó que en este caso, no se avizoraron diferencias significativas entre trabajadores registrados y no registrados y no asalariados.

Respecto a los sectores que más han disminuido sus horas trabajadas, los hoteles y restaurantes han sido los más damnificados con una caída del 47,1% y una merma de puestos de trabajo del 18,6%; la construcción lo hizo en 39,7% y 19%, respectivamente; y explotación de minas y canteras 31,5% y 5,1%.