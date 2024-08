Los puños de Alberto Fernández y el Apocalipsis K

La crueldad cobarde, en las sombras, atravesó todos los velos que la enmascaraban.

Y entonces la historia sumó un hito bochornoso.

El kirchnerismo queda encerrado en los puñetazos de Alberto Fernández contra su esposa, en los zarandeos apretando sus dedos como garras contra el cuello de su mujer, en esos arteros puntapiés contra el vientre de ella embarazada.

El ex presidente no quiso oír el precepto de tono shakesperiano: ”tiene derecho a sentir rabia, pero eso no te da derecho a ser cruel”.

La agresión encadenó en un inmundo calabozo a todo un movimiento y lo deslizó a un Apocalipsis, un sismo que reconfigura todo el escenario político, que desarma el tablero y que otorga oxígeno al estrépito libertario que avanza.

La consecuencia política de las aberraciones es el encogimiento del colectivo K, que protagonizó décadas del poder argentino, a unas alcobas vigilanteadas por un controlador penitenciario y castigador.

El presidente golpeador encubierto en aquel feminismo embaucador ya no puede encubrirse.

Las causas nobles fueron abolidas a puñetazos.

Apresó a todo el universo K dentro de sus manos atenazadoras.

Rompió a su mujer y a todo un movimiento que supo sembrar múltiples semillas de maldad.

No puede ser. Es increíble, no puede ser posible pero fue posible, no pudo ser siquiera imaginado por las mayorías pero aconteció de acuerdo a los dichos de la víctima:

-Me quiso ahorcar, me obligó a abortar, me pegaba cachetadas todos los días, me pateó la panza (y ella habría estado embarazada entonces) y todos los que sabían callaron.

El sádico con doble rostro implantó un esquema de persecución sobre su mujer, que al margen de su usufructo de las mieles del poder -que deben ser investigadas y sancionadas- en éste caso específico fue una víctima de esa ferocidad escondida hacia fuera y desatado paredes adentro de Olivos.

Hay tal pusilanimidad, medrosidad, tanta traición y tanta gallinácea táctica del escondrijo elegido para golpear en esos actos, que agujerearon un límite histórico. La corrupción fue demasiado conocida y sufrida en este país, la violencia política también fue horriblemente intensa y extensa, pero esta violencia matrimonial disfrazada de verde para que pasara desapercibida, suma una nueva y despiadada fase de nuestra historia de la locura, y no es menor: Olivos fue penitenciaria y manicomio, Y ella, según sus dichos, atrapada y sin salida.

Algo macabro, lúgubre, funesto y violento se ha inmiscuido como letal veneno , como una cosecha roja de moretones deslizada hacia un apocalipsis hacia al kirchnerismo, al menos tal como era conocido hasta ahora.

Por momentos da la sensación de que la Cámpora tan exaltada en su momento era una “Congregación de abusadores”. Desde luego no cabe ni corresponde generalizar, pero los casos de abusos y violaciones fueron numerosos.

Detrás las cajas robadas para la política, se esparcía una profunda y ensañada agresión, todo disfrazado detrás de esa estafa lingüística que se autodenominó “progresismo”.

Los enunciados de Fabiola Yañez en el celular de María Cantero, a la vez la mujer de Héctor Martínez Sosa el cómplice Alberto Fernández en la presunta monumental estafa de los seguros teje la trama según la lógica extendida: el robo y las más inusitadas, arteras y bastardas agresiones físicas y cotidianas, Una locura inconcebible, pero real, a lo Calígula pero en el siglo XXI, en la Argentina .

La locura en el poder es un proceso psicopolítico que desrealiza la secuencia lógica fundamental: los actos tienen consecuencias.

Adviene ese monstruo llamado impunidad; cualquier hecho será olvidado o perdonado y pasará inadvertido de acuerdo a la demencial concepción de quien se percibe rigurosamente impune .

Y no es así sino al contrario.

Lo que se perpetra tiene implicaciones, repercusiones y derivaciones.

Ninguna acción es inocua.

Se pierde el sentido de realidad y prevalece un “hiper-yo”, Alberto, como si estuviera sólo en el mundo y no gobernando un país, golpeaba y seducía en despachos públicos y los otros, nosotros, se desdibujaban, se desenfocaban.

El hiper-Yo es una deformación del poder encerrado en su misma impunidad.

Es un encierro megalómano en un sí mismo enloquecido de resentimientos y de viles venganzas .

El encierro en el hiper-yo borra el exterior, estructura el máximo egoísmo de suponer que uno mismo es lo único que importa, al punto de golpear a lo más cercano, pasar de los besos a las patadas en el más psicópata de los estadíos posibles.

La Argentina mayoritariamente eligió el presidente golpeador.

La psicología presidencial no es un tema secundario sino primario.

La crueldad escondida de Fernández destila una enfermedad que es personal, y no por ello inimputable, y cierta ceguera social.

Lo consideraron inocente y amigable como su perro Dylan.

La confusiones propagandísticas son locuras.

El “collie” Alberto era una hiena.

Es y no es llamativo esa amenaza que también denuncia Fabiola Yañez:

-Me voy a suicidar, dice ella que él le advertía con fúnebre tono admonitorio.

Como sea, decidió primero pegarle a ella, “suicidarla”, psicológicamente, atormentarla a cada instante,

Los golpes golpean, hieren, aglomeran sangre allí donde impactan.