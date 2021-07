Los referentes de la centroderecha se vacunan y apoyan el “pase verde” obligatorio – Télam

Polticos de las principales fuerzas de centroderecha italiana dejaron atrs las dudas sobre su apoyo a la campaa de vacunacin

Polticos de las principales fuerzas de centroderecha italiana dejaron atrs las dudas sobre su apoyo a la campaa de vacunacin del Gobierno de Mario Draghi y salieron a respaldar el plan de inmunizacin y el “pase verde” obligatorio que entrar en vigencia en agosto, mientras crecen las marchas de los sectores contrarios a las vacunas en todo el pas.

Luego de que la referente de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y el lder de la Liga, Matteo Salvini, recibieran en las ltimas horas la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, este martes fue el expremier y creador de Fuerza Italia, Silvio Berlusconi, quien manifest su respaldo al plan de vacunacin y el resto de las medidas.

“El pase verde es una medida de buen sentido a la que somos absolutamente favorables as como es”, sostuvo Berlusconi a travs de una columna en el diario Corriere.

El Gobierno de Draghi, que integran, entre otras, las fuerzas de Salvini y Berlusconi, dispuso que desde el 6 de agosto ser obligatorio tener un “pase verde” para asistir a eventos en lugares cerrados, incluidos restaurantes, al que se acceder solo con vacuna o con un test negativo en las ltimas 48 horas.

“El gobierno est dando una respuesta de alto perfil tanto desde el punto de vista de la salud, con una adecuada campaa de vacunacin como la que pedimos”, prosigui Berlusconi. .

“Me preocupa que el pas se parta en la ms absurda de las polmicas, la de las vacunas. Es completamente ilgico dar un calibre ideolgico o poltico a una cuestin que es puramente cientfica”, agreg el expremier, horas despus de que sus socios Meloni y Salvini desafiaran a su electorado ms extremista y se vacunaran.

“Lo que ms me entristece, habiendo dedicado toda mi vida a las batallas por la libertad, son las palabras de quienes se oponen a las vacunas y al pase verde, pero tambin la obligacin de llevar mscaras y el distanciamiento, como una cuestin de libertad”, critic Berlusconi en esa lnea.

“Como si no vacunarse, no adoptar precauciones elementales, fuera una eleccin que no tiene consecuencias para los dems”, argument el tambin exdueo del club Milan de Italia.

El apoyo de Berlusconi al “pase verde” y el anuncio de la vacunacin de Meloni y Salvini se da mientras los sectores de la ultraderecha y movimientos antivacunas salieran a las calles de varias ciudades a criticar las medidas sanitarias.

En ese marco, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, advirti hoy en declaraciones a Repubblica que “las protestas no estn autorizadas” y rechaz que el pas est “en una dictadura sanitaria” como plantean los grupos antivacunas.

Meloni, la nica referente de la centroderecha que no integra el Gobierno de Draghi, plante en tanto sus reparos a que el “pase verde” se use para el ingreso a bares y restaurantes, aunque consolid su apoyo para la entrada a eventos masivos.