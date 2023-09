Los republicanos lanzan una investigación para un posible juicio político a Biden

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, del opositor Partido Republicano, anunció este martes que iniciará una investigación para un posible juicio político contra el presidente Joe Biden por las supuestas actividades ilegales de su familia.

«Estoy ordenando a nuestros comités de la Cámara de Representantes que abran una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. En los últimos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente Biden: una cultura de corrupción», dijo en un comunicado, citado por la agencia de noticias Sputnik.

In 2019, he said the House must “intend to hold a vote of the full House authorizing an impeachment inquiry,” or it “would create a process completely devoid of any merit or legitimacy” pic.twitter.com/RyfxjkzTyE

Today, Kevin McCarthy unilaterally decreed an impeachment inquiry and said there’d be no vote

Un vocero de la Casa Blanca dijo en X (ex Twitter) que este proceso de impeachment, es decir, el juicio político, es «política extrema en su peor versión».

«La Cámara de Representantes ha investigado al presidente durante nueve meses y no ha encontrado ninguna prueba de irregularidades», escribió Ian Sams, el vocero gubernamental para supervisión e investigaciones, en esa red social.

House Republicans have been investigating the President for 9 months, and they’ve turned up no evidence of wrongdoing

His own GOP members have said so

He vowed to hold a vote to open impeachment, now he flip flopped because he doesn’t have support

Extreme politics at its worst

— Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023