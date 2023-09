La provincia de Mendoza acudió este domingo a las urnas para elegir a su gobernador para los próximos cuatro años, en una pelea que se polarizó entre el radical Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) y el ex PRO Omar De Marchi (Unión Mendocina). Durante la jornada también se definen 19 senadores y 24 diputados provinciales.

La Junta Electoral de Mendoza informó que el 71% del padrón asistió a votar, lo que indica un crecimiento de cinco puntos de la participación electoral con respecto a las PASO provinciales que se desarrollaron en junio. En Mendoza, además, hubo una diferencia de 16 puntos a favor de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales: 44.80% fue para Javier Milei, mientras que Juntos por el Cambio, en segundo lugar, recibió el 28.24% de los votos.

Cornejo celebró junto al actual gobernador, Rodolfo Suarez, y su futura vice, Hebe Casado

Los resultados de las Elecciones en Mendoza con el 77.95% de las mesas escrutadas:

Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza): 39.93%

Omar De Marchi (La Unión Mendocina): 29.42%

Omar Parisi (Frente Elegí): 14.88%

Mario Vadillo (Partido Verde): 11.68%

Lautaro Giménez (FIT-U): 4.09%

Alfredo Cornejo: «Es un honor volver a ser gobernador de Mendoza»

Alfredo Cornejo ganó las elecciones este domingo y volverá a ser gobernador de Mendoza desde el 9 de diciembre. «Es un honor volver a ser gobernador de Mendoza y volver a ser elegido por el voto del pueblo mendocino», manifestó y agregó: «Me llena de orgullo, pero esto me genera compromiso y mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo y al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido por un equipo que, sin duda alguna, me sobrepasa a mi».

«Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca», prometió Cornejo

«Es un equipo de jóvenes y no tan jóvenes de distintas especialidades que quiere que Mendoza progrese. Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo tenemos en la provincia», dijo el referente del radicalismo que fue gobernador en el período 2015-2019.

«Mendoza tiene una cultura de trabajo muy importante. Nos vamos a seguir esforzando por una Mendoza mejor. Agradecemos a todos los que nos han apoyado. Es un orgullo poder sumar a personas que provienen de afuera de la actividad política pero que se comprometen. Queremos representar al mendocino que quiere progresar y requiere de una buena administración«, aseguró Cornejo, tras declaraciones de Rodolfo Suarez y Hebe Casado.

El peronista Omar Parisi, que se presentó como candidato a gobernador por Elegí Mendoza, reconoció que su espacio quedó en el tercer puesto: «Obtuvimos entre el 15 y el 17%», dijo a la prensa local

Omar Parisi. Foto: Télam

«No habremos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo mendocino, pero estamos contentos porque hemos dado todo», dijo Omar Parisi, postulante peronista a la gobernación de Mendoza.

Con tono de derrota, de todas formas, destacó que Elegí Mendoza logró imponerse en Malargüe, localidad que estaba en manos del radicalismo.

Parisi hizo una autocrítica y aseguró que «el pueblo mendocino habrá visto en otros candidatos cualidades que nosotros no tenemos» y dijo que se está «peleando voto a voto» las bancas a nivel provincial y en los concejos deliberantes. Aunque sin mencionar a nadie, lanzó una crítica a su partido. «El peronismo necesita unidad y que los candidatos del peronismo tengan el apoyo del peronismo, algo que en algunos casos no pasó», dijo y negó haber recibido llamados de dirigentes nacionales en una jornada que fue definida como la peor derrota de la historia del justicialismo local.

Sobre Alfredo Cornejo y Omar de Marchi, Parisi aseguró: «Siempre dije que eran las dos caras de la misma moneda. Ahora veremos cómo se comportan en la Legislatura».

Mayor participación electoral con respecto a las PASO provinciales

La Junta Electoral de Mendoza informó que el porcentaje de participación electoral creció 5 puntos con respecto a las PASO provinciales.

Del total de 1.488.736 de personas habilitadas para votar, concurrió a las urnas el 71% del padrón, contra el 66% registrado el 11 de junio pasado.

Alrededor de las 22 horas se conocerán los primeros resultados de la jornada electoral.

X (ex Twitter)/@PrensaJudicial

Visita de Patricia Bullrich para respaldar a Alfredo Cornejo

Patricia Bullrich. Foto: Anita Pouchard Serra (Bloomberg)

Se espera que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegue a Mendoza alrededor de las 19 horas, para sumarse al búnker de Cornejo hacia las 20 y aguardar los resultados.

Su compañero de fórmula, el mendocino Luis Petri, confirmó su presencia durante la mañana. «Vamos a esperar los resultados con ella, Alfredo y Hebe Casado (la candidata a vicegobernadora)”, dijo a prensa.

Tras las victorias electorales en Santa Fe y Chaco, la coalición de la ex ministra de Seguridad se entusiasma con la posibilidad de sumar otra gobernación.

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo. Foto: X (ex Twitter) @elsolonline

Omar De Marchi rechazó las denuncias en su contra por «compra de votos»

El candidato a gobernador de Mendoza por La Unión Mendocina, Omar De Marchi, rechazó las denuncias que los adversarios políticos sostienen en su contra al acusarlo de intentar comprar votos a cambio de bolsones de comida y habló de su relación con el postulante a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Tras votar, De Marchi señaló a su principal competidor, el radical Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) al plantar que «han habido ciertas trampitas» y que «han intentado articular cosas en estas horas producto de la desesperación por perder».

En declaraciones con los medios locales, el referente de La Unión Mendocina habló de la polarización que protagoniza contra Cornejo y remarcó que su espacio político, al que definió como una fuerza provincial, ha mantenido los dos pilares fundacionales: la preocupación por la provincia y el futuro de la misma.

«La Unión Mendocina no es un espacio político es un grito de rebeldía a la quietud de la Mendoza actual, a la falta de respuestas y de soluciones, a que la cosa no funcione», argumentó, y completó: «De ganar, sería un batacazo para quienes no conocen Mendoza, pero para quien sí conocen, no».

Asimismo, denunció haber sido víctima de una campaña sucia impulsada por los opositores vías redes sociales, donde se difundieron fotos suyas con referentes de Unión por la Patria, y remarcó: «El resultado de las PASO ha desorientado a muchos que creían que tenían la vaca atada».

Consultado por su relación con el candidato presidencial de La Libertad Avanza respondió: «Con Milei tenemos muy buena relación personal. Valoro muchísimo que haya puesto sobre la mesa ideas interesantes. Pero para mí, no hay nada más importante que la provincia de Mendoza».

«Tenemos un gran diálogo y una profunda relación. Hablamos del país, de los avances institucionales en la provincia, y los temas importantes», reveló De Marchi. .

Por último, convocó a la sociedad de votar y se mostró consciente «del enojo que existe por la falta de resultados del Gobierno», por lo que remarcó que «hay que asumir la responsabilidad de este tiempo que significa ir a levantar la voz en la urna con un voto».

Rodolfo Suárez denunció la «discriminación» del Gobierno nacional hacia la provincia

El gobernador Rodolfo Suárez aseguró hoy que «en esta Argentina que estamos viviendo, seguramente de cambios, Mendoza va a estar en una posición muy buena para crecer cuando la macroeconomía se acomode”.

Al emitir su voto, el mandatario dijo que «somos un Gobierno y un equipo serio, que sabemos a dónde tenemos que ir. Mendoza está bien administrada y hemos pasado momentos difíciles con los mendocinos y las mendocinas, por la discriminación que hemos tenido del Gobierno nacional, por pertenecer a un color político distinto”.

Suarez recalcó que “en esta Argentina que estamos viviendo, seguramente de cambios, Mendoza va a estar en una posición muy buena para crecer cuando la macroeconomía se acomode”.

También cuestionó el tono de la campaña al señalar: «Yo no recuerdo tener conocimiento de una campaña con esta cantidad de agravios. Supongo que muchos se salieron del esquema de lo que somos los mendocinos, del respeto, de la institucionalidad”.

Alfredo Cornejo adelantó que Patricia Bullrich estará en Mendoza

El candidato radical a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que espera «que esta elección les sirva a los mendocinos para elegir un buen gobierno en un contexto nacional que puede ser turbulento en la primera parte pero que debe ser de crecimiento luego».

El dirigente de Juntos por el Cambio indicó que «la Argentina tiene que cambiar su orientación económica», ya que los instrumentos en esa área «son muy relevantes en todas las provincias». «Esperemos que ese cambio de orientación económica a nivel nacional va a repercutir bien en Mendoza», expresó el ex mandatario provincial tras emitir su voto.

El candidato radical también se refirió a la dureza con la que se vivió la campaña electoral en la jurisdicción y remarcó: «Fue negativa, con muchos agravios. Hay que dejarla de lado. Nosotros hemos tratado de no caer en eso».

Por otra parte aclaró que la candidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, «va a venir» a la provincia para acompañarlos.

Quiénes son los candidatos en Mendoza

La fórmula favorita para quedarse con la victoria es la que componen el senador Cornejo y Hebe Casado, bajo el sello «Cambia Mendoza». El binomio venció en la interna a Luis Petri (compañero de fórmula de Patricia Bullrich) y Patricia Giménez, y está bien posicionada para suceder al actual mandatario Rodolfo Suárez, que no tiene reelección.

Por su parte, el diputado nacional De Marchi, que compite por afuera con «Unión Mendocina» junto con Daniel Orozco, aspira a dar el batacazo en el bastión del radicalismo. Juntos por el Cambio se quebró en territorio cuyano y la cúpula nacional de la coalición apoyó a los candidatos radicales de «Cambia Mendoza».

El peronismo, nucleado en el Frente Elegí Mendoza, se presentó con Omar Parisi-Lucas Ilardo, tras una interna que contó con las precandidaturas a gobernador y vice de Guillermo Carmona-Liliana Paponet, Nicolás Guillén-Lorena Martín y Alfredo Guevara-Patricia Galván.

Mientras que el Frente de Izquierda Unidad tiene a Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito (PTS), luego de vencer a Víctor da Vila y Nadya Ortiz Gazzo (Partido Obrero) en la contienda interna. Por último, se presentó el Partido Verde con las candidaturas de Mario Vadillo a gobernador y Emanuel Fugazzotto a vice.

Además de ponerse en juego la fórmula de gobernador y vice que conducirá los destinos de la provincia por los próximos cuatro años, este 24 de septiembre se eligieron 6 senadores y 8 diputados por la Primera sección electoral, 5 senadores y 6 diputados por la Segunda sección electoral, 4 senadores y 5 diputados por la Tercera sección electoral, y 4 senadores y 5 diputados por la Cuarta sección electoral.

Los resultados de las PASO en Mendoza

El pasado 11 de junio, el frente oficialista Cambia Mendoza se impuso en las elecciones primarias provinciales con una ventaja de más de 20 puntos y consagró al radical Alfredo Cornejo como el principal candidato a quedarse con la Gobernación.

Con el 99% de las mesas escrutadas, el espacio gobernante logró el 42.68% de los votos: en la interna se coronaba vencedor el senador nacional y ex gobernador Cornejo (60%), al superar a su competidor, el también radical Luis Petri (39.2%).

Por su parte, La Unión Mendocina, que reúne a ex aliados de Cambia Mendoza, quedaba en segundo lugar con la candidatura del dirigente del PRO Omar de Marchi: obtenía 20,29%.

El tercer lugar quedó en manos de Elegí Mendoza, con el 15.68%: Omar Parisi se imponía en la interna frente a las otras tres listas del peronismo. El precandidato del Partido Verde, Mario Vadillo, quedaba en cuarto lugar (4.49%), seguido por el Frente de Izquierda, que obtuvo el 3,92% y consagró a Lautaro Jiménez como su postulante.

Quien viajó especialmente para celebrar el triunfo fue la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich. Al mostrarse junto a Cornejo, la ex ministra de Seguridad destacó que fue «un gran domingo para todo Juntos por el Cambio en el país» y remarcó las victorias en Mendoza, San Luis y Corrientes.