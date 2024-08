Los senadores aceptaron un aumento de sueldo del 6,5% y Milei los repudió: «Una traición»

El Senado acordó este lunes 19 de agosto un nuevo aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que los integrantes de esa cámara pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales. Entretanto, Javier Milei repudió categóricamente el incremento, lo definió como «una traición» a la ciudadanía y renovó su discurso «anticasta» al remarcar que los senadores no están dispuestos «a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias». Sin mencionar explícitamente a su compañera de fórmula, que preside la Cámara alta, el mandatario lanzó un dardo que abre un nuevo signo de interrogación en torno a la tensión latente entre el presidente y la vice: «No sé quien fue el responsable de semejante burla…».

La Agencia Noticias Argentinas pudo confirmar dicha información en diálogo con altas fuentes de la presidencia del Senado, que aclararon que la vicepresidenta Victoria Villarruel no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores e intentó, sin éxito, que estos se «desengancharan del aumento».

El primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará al tomar como punto de inicio el 1 de agosto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Reforma laboral: 9 cambios que reglamentará el Gobierno

«Es un aumento por paritaria para todo el Congreso. Esperamos 20 días para firmarlo, No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso. Pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento. Nos dijeron que no«, indicaron fuentes de la Cámara alta en diálogo con esta agencia.

A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de ese cuerpo, Martín Menem, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso.

«Por eso recién hoy lo firmamos, porque Diputados nos pedía que firmemos», insistieron.

Senado. Foto: Agencia NA

A su vez, se aclaró que «es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y, a pesar de las notas que presentaron los senadores, se les pidió que desenganchen y dijeron que no», según remarcaron las fuentes cercanas a Villarruel.

La resolución lleva la firma de autoridades del Senado como María Laura Izzo, secretaria administrativa, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario; por Diputados, Laura Oriolo, secretaria administrativa, y Diego Molina Gómez, secretario general de Diputados, además de los sectores sindicales.

También firman la resolución Norberto Di Prospero y Fabián Zacardi por la Asociación de Personal Legislativo (APL); Claudio Britos, de ATE, y Martín Roig, de UPCN.

El dato oculto de inflación que pone en riesgo los objetivos de Milei y Caputo

«Una traición»: la reacción de Milei al reciente incremento de las dietas en el Senado

Foto: X/@JMilei

El presidente Javier Milei exteriorizó su enojo tras conocerse que los senadores en virtud del aumento aprobado pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales en bruto, circunstancia que el mandatario nacional repudió públicamente en sus redes.

De este modo, el mandatario describió la determinación adoptada como «una traición al pueblo argentino» y recordó que el Poder Ejecutivo «tiene los sueldos congelados desde el 10 de diciembre», es decir, desde el inicio de su mandato.

En terreno resbaladizo, Francos admitió que Milei y Villarruel «tienen diferencias en algunos temas»

«Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos», remarcó Milei en su cuenta de X, la ex Twitter.

Asimismo, agregó: «Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores».

«Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 millones», siguió Milei.

Javier Milei. Foto: AFP

«¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos«, arremetió.

Y añadió: «Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos».

Con críticas a Axel Kicillof, Jorge Macri anunció un refuerzo de seguridad en las calles porteñas: «Le pedimos mayor compromiso»

«No sé quien fue el responsable de semejante burla pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto», completó.

En otro tuit, Milei apuntó contra el radical Martín Lousteau, quien en el anterior aumento que se aprobaron a mano alzada los legisladores de la Cámara alta se había quejado que «un senador no puede ganar lo mismo que un cajero de banco».

«Pregunta: ¿tanto gana un cajero de banco o estamos frente a un tremendo hipócrita mentiroso?», aseveró el jefe de Estado para exponer a su adversario radical.

El aumento anterior de los senadores y la justificación del oficialismo

Victoria Villarruel junto a Javier Milei.

Meses atrás los senadores pactaron otro aumento (120%) que generó «ruido» en el Gobierno por la delicada situación económica y el recurrente relato libertario de «no hay plata».

En aquella ocasión, Javier Milei defendió en su cuenta oficial de X a su espacio político para no quedar pegado con la escandalosa recomposición de las dietas: «Así se mueve la casta… Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza… El 2025 será paliza histórica…».

Encuesta: el 60% afirma que el caso de Alberto Fernández es utilizado por el gobierno para tapar la crisis económica

La vicepresidenta Villarruel también procuró desligarse del tema (aunque en un reportaje con Jonatan Viale, meses atrás, reconoció estar de acuerdo con los aumentos en el recinto).

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones”, escribió la vice.

Para preservar la narrativa del oficialismo, la titular del Senado insistió en que «lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.

CA / ds