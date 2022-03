Los talibanes cerraron los colegios para jóvenes afganas, poco después de reabrirlos

Las adolescentes afganas volvieron este miércoles a los colegios siete meses después de que los talibanes tomaran el poder; pero, pocas horas después de reanudadas las clases, los dirigentes islamistas volvieron a mandarlas a casa en un repentino giro de política que provocó confusión.

«Sí, es verdad», se limitó a decir el vocero talibán Inamullah Samangani al ser consultado sobre la marcha atrás respecto a las escuelas secundarias.

«No estamos autorizados a comentar esto», dijo por su parte el vocero del Ministerio de Educación, Aziz Ahmad Rayan.

«Veo a mis estudiantes llorar y reacias a dejar la clase», dijo Palwasha, una profesora en el colegio de mujeres Omra Khan de Kabul, a la agencia de noticias AFP.

«Es muy doloroso ver a tus estudiantes llorar», agregó.

La enviada de Naciones Unidas, Deborah Lyons, consideró que las informaciones del cierre eran «perturbadoras».

«Si es verdad, ¿cuál puede ser la razón?», preguntó en Twitter.

Hearing disturbing reports that female students above the sixth grade will not be invited back to school by the authorities, If true, what could possibly be the reason?

Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto, las escuelas estaban cerradas por la pandemia de coronavirus, pero dos meses después, al reabrir, solo los chicos y las chicas de educación primaria pudieron retomar las clases.

La comunidad internacional hizo del acceso de las mujeres a la escolarización un punto fundamental en las negociaciones sobre la ayuda y el reconocimiento del Gobierno islamista, que en su anterior mandato (1996-2001) había prohibido la educación a las mujeres.

Este miércoles, la orden de reanudar las clases parece que no se siguió por igual en todo el país. Por ejemplo, en la cuna del movimiento talibán, la sureña Kandahar, estaba previsto que el curso empiece el mes próximo.

«Todas las estudiantes que vemos hoy estaban muy felices y con los ojos bien abiertos», aseguró la directora del colegio Gawharshad Begum de Herat, Latifa Hamdard.

Los talibanes aseguraban que necesitaban tiempo para garantizar que las chicas de entre 12 y 19 años de edad estuvieran bien separadas de los chicos y que los centros funcionaran según los principios islámicos.

Bizarre development on schools re-opening in Afg

We’re at a girls high school in Kabul, students were so happy to be back – but – then the headteacher received a msg from local Taliban saying older girls *can’t* go back, despite what was previous announced

Many now in tears pic.twitter.com/vKdB6cu3df

— Secunder Kermani (@SecKermani) March 23, 2022