Los talibanes festejan y China habla de “una nueva página” – Télam

Los talibanes festejaron la salida de EEUU

Mientras sus socios occidentales continuaban prometiendo que seguirn trabajando para sacar de Afganistn a todos aquellos que colaboraron con sus fuerzas durante estos ltimos 20 aos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje a la nacin para intentar frenar la lluvia de crticas dentro de su pas por la retirada catica y sangrienta de las ltimas semanas.

La escena de este martes por la maana en Kabul, en cambio, no fue de caos, sino de celebracin.

“Felicitaciones a Afganistn (…) Esta victoria nos pertenece a todos”, declar en una conferencia de prensa el vocero del movimiento talibn Zabihullah Mujahid, en la misma terminal area controlada hasta pocas horas antes por las fuerzas estadounidenses.

“Esta es una gran leccin para otros invasores y para nuestras futuras generaciones” y “tambin es una leccin para el mundo”, agreg y luego se conocieron imgenes de los lderes talibanes caminando victoriosos por los hangares del aeropuerto, escoltados por milicianos armados ondeando la bandera blanca del movimiento mientras posaban para las cmaras, al lado de los helicpteros destruidos por los estadounidenses antes de dejar el pas.

Este martes por la maana, los talibanes haban levantado todos los controles que llevan al aeropuerto menos uno y, en las rutas, los combatientes no ocultaban su alegra y estrechaban las manos a los conductores y pasajeros, sealaron testigos citados por la agencia de noticias AFP.

Desde que tomaron el poder, los islamistas se esforzaron por dar una imagen conciliadora y abierta y prometieron no vengarse de las personas que trabajaron con los Gobiernos afganos de las ltimas dos dcadas, todos aliados de Estados Unidos y sostenidos militarmente por sus tropas.

“Queremos buenas relaciones con Estados Unidos y el mundo”, ratific Mujahid, quien en los ltimos das prometi que anunciar la composicin del nuevo Gobierno afgano, un punto que las potencias extranjeras y la comunidad internacional han considerado vital para definir su futura relacin con Kabul, adems del respeto a los derechos humanos y, especialmente, a la oposicin y las mujeres.

Adems, en el corto plazo, otro punto que las potencias occidentales y la ONU han considerados claves para la relacin futura es que los talibanes permitan que todos los que quieran abandonar el pas -y que no llegaron a ser evacuados por Estados Unidos en las ltimas dos semanas- lo puedan hacer de manera segura.

“Afganistn pudo liberarse de la ocupacin militar extranjera”, destac el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.

“Mantener el aeropuerto de Kabul abierto y en condiciones de operar es esencial tanto para hacer llegar ayuda humanitaria como para que salgan las personas, aquellas que as lo desean pero que no han podido formar parte de la evacuacin militar”, afirm a la prensa el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Desde Europa, la canciller alemana, Angela Merkel, pidi lo mismo y adelant que su Gobierno planea evacuar de Afganistn hasta 40.000 colaboradores locales.

“Actualmente el tema de los colaboradores locales (en Afganistn) es el ms importante para nosotros porque no son 300 personas, sino, probablemente, 10.000 o 40.000”, dijo Merkel durante una conferencia de prensa conjunta con su homlogo austriaco, Sebastian Kurz, inform la agencia de noticias Sputnik y agreg que ese objetivo “depender mucho de las condiciones que crearn los talibanes en el pas”.

Biden, desde Washington, tambin prometi hacer todo lo posible para sacar de Afganistn a los “entre 100 y 200 que siguen all con alguna intencin de quedarse”, y volvi a defender su decisin de retirarse.

Rechaz las crticas por la catica retirada militar y las evacuaciones civiles de Afganistn, responsabiliz al acuerdo sellado entre los talibanes y el anterior Gobierno de Donald Trump y argument que solo tuvo dos opciones: quedarse y aceptar ese acuerdo o echarlo por tierra y enviar ms tropas para escalar la guerra.

“A los que piden una tercera dcada de guerra en Afganistn, les pregunto: Cul es nuestro inters nacional all? En mi opinin, solo uno, que los talibanes no tengan capacidad de atacar a Estados Unidos en su territorio”, prosigui y volvi a argumentar con una pregunta, esta vez hipottica.

“Si nos hubiesen atacado el 11 de septiembre de 2001 desde Yemen, hubisemos ido a la guerra en Afganistn? Creo que no porque no tenemos un inters nacional en Afganistn. Era tiempo de terminar esta guerra. El mundo cambi, el terrorismo se metastase en todo el mundo. Mi deber es defender la seguridad de Estados Unidos, no de las amenazas de 2001, sino de las amenazas de 2021″, concluy el mandatario y dej en claro cules son las amenazas actuales que le preocupan.

“No hay nada que a Rusia y China le gustara ms que ver a Estados Unidos enterrado en otra dcada de guerra en Afganistn”, sostuvo.

China, de hecho, celebr este martes la retirada estadounidense.

“Afganistn pudo liberarse de la ocupacin militar extranjera”, destac el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, en su sesin de informacin habitual, citado por AFP.

El gigante asitico critic lo que calific como una retirada estadounidense precipitada y mal planificada, y destac que est dispuesto a profundizar las relaciones “amistosas y cooperativas” con los talibanes tras su toma del poder hace dos semanas.

“El pueblo afgano marc un nuevo comienzo para la paz y la reconstruccin nacional y Afganistn ha dado vuelta a una nueva pgina”, agreg.

A diferencia de las sedes diplomticas occidentales, la embajada china en Kabul contina abierta, aunque Beijing haba comenzado meses atrs a evacuar a sus ciudadanos de este pas a causa del deterioro de la seguridad.

Pese a estos gestos, China an no garantiz que reconocer al futuro Gobierno talibn, principalmente porque busca garantas que este movimiento islamista no brindar apoyo a sus las minoras musulmanes que viven en territorio chino.

“Esperamos que Afganistn logre formar un Gobierno abierto, inclusivo y muy representativo (…) y reprima decididamente a cualquier tipo de fuerza terrorista”, subray Wang.

Una delegacin talibana de alto nivel se reuni el mes pasado en Tianjin con el Ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y le prometi que el territorio de Afganistn no ser utilizado como base “terrorista”, segn informaron en ese momento medios oficiales chinos.